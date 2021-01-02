«Кристал Пэлас» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 2 января 2020 года

В субботу, 2 января, «Кристал Пэлас» на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед» в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Селхёрст Парк», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Шеффилд Юнайтед».

«Кристал Пэлас»

Представители южной части Лондона после 16 матчей Премьер-лиги имеют в копилке 19 баллов. В турнирной таблице «стекольщики» занимают 15 место.

В конце ноября «Кристал Пэлас» остался без очков в двух встречах кряду. В тех поединках «орлы» потерпели поражения от «Бернли» (0:1) и «Ньюкасла» (0:2).

А зиму команда Роя Ходжсона встретила разгромной победой над «Вест Бромвичем» (5:1). После яркого номера в матче с ослабленным противником лондонский клуб больше не побеждал.

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Эта серия длится уже пять туров. В трех играх «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1), «Вест Хэмом» (1:1) и «Лестером» (1:1). Также коллектив Ходжсона был разбит «Ливерпулем» (0:7) и «Астон Виллой» (0:3).

«Шеффилд Юнайтед»

Коллектив продолжает антирекордную серию без побед в Премьер-лиге. На данный момент эта команда находится на последнем месте с двумя баллами на счету.

В текущем сезоне «Шеффилд Юнайтед» проиграл в 14 матчах, дважды разошелся миром с соперниками и вылетел из Кубка лиги. Первый балл в чемпионате «клинки» заработали 18 октября благодаря ничьей с «Фулхэмом» (1:1).

Затем подопечные Криса Уайлдера потерпели 8 поражений кряду. В декабре этот кошмарный отрезок начался с проигранной встречи «Лестеру» (1:2). А в двух следующих турах команда уступила «Саутгемптону» (0:3) и «МЮ» (2:3).

Второе очко добыто в 14-м туре, когда на стадионе «Амекс» коллектив Уайлдера расписал мировую с «Брайтоном» (1:1). В последних матчах «клинки» оказались слабее «Эвертона» (0:1) и «Бернли» (0:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

Успех гостей оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — «Кристал Пэлас» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,45. 0