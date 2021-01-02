«Кристал Пэлас» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 2 января 2020 года

«Кристал Пэлас»
Представители южной части Лондона после 16 матчей Премьер-лиги имеют в копилке 19 баллов. В турнирной таблице «стекольщики» занимают 15 место.
В конце ноября «Кристал Пэлас» остался без очков в двух встречах кряду. В тех поединках «орлы» потерпели поражения от «Бернли» (0:1) и «Ньюкасла» (0:2).
А зиму команда Роя Ходжсона встретила разгромной победой над «Вест Бромвичем» (5:1). После яркого номера в матче с ослабленным противником лондонский клуб больше не побеждал.
Эта серия длится уже пять туров. В трех играх «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1), «Вест Хэмом» (1:1) и «Лестером» (1:1). Также коллектив Ходжсона был разбит «Ливерпулем» (0:7) и «Астон Виллой» (0:3).
«Шеффилд Юнайтед»
Коллектив продолжает антирекордную серию без побед в Премьер-лиге. На данный момент эта команда находится на последнем месте с двумя баллами на счету.
В текущем сезоне «Шеффилд Юнайтед» проиграл в 14 матчах, дважды разошелся миром с соперниками и вылетел из Кубка лиги. Первый балл в чемпионате «клинки» заработали 18 октября благодаря ничьей с «Фулхэмом» (1:1).
Затем подопечные Криса Уайлдера потерпели 8 поражений кряду. В декабре этот кошмарный отрезок начался с проигранной встречи «Лестеру» (1:2). А в двух следующих турах команда уступила «Саутгемптону» (0:3) и «МЮ» (2:3).
Второе очко добыто в 14-м туре, когда на стадионе «Амекс» коллектив Уайлдера расписал мировую с «Брайтоном» (1:1). В последних матчах «клинки» оказались слабее «Эвертона» (0:1) и «Бернли» (0:1).
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.
Успех гостей оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,40.
Наши прогноз и ставка — «Кристал Пэлас» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,45. 0