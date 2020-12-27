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    Разберется ли «Вест Хэм» с «Брайтоном»?

    «Вест Хэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Прогноз (к. 3.85) и ставки на матч АПЛ 27 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион»
    Деклан Райс
    В 15 туре английской Премьер-лиги «Вест Хэм» будет принимать «Брайтон». Игра пройдет на «Олимпийском стадионе» 27 декабря. Начало встречи — в 17:15 мск. Прогноз на «Вест Хэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Декабря 2020 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 17:15 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
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    «Вест Хэм»

    Команда, представляющая Лондон, в турнирной таблице Премьер-лиги сейчас находится на десятом месте. За 14 поединков она набрала 21 очко и отстала от еврокубковой зоны на 4 пункта.

    Самым удачным в текущем сезоне АПЛ для «Вест Хэма» был ноябрь. В прошлом месяце «молотобойцы» сыграли в трех встречах и заработали 9 баллов.

    Победная серия началась с дерби против «Фулхэма», в котором команда Дэвида Мойеса победила с минимальным преимуществом — 1:0. Позже «железные» обыграли «Шеффилд Юнайтед» (1:0) и «Астон Виллу» (2:1).

    Календарь и таблица АПЛ

    В начале декабря «Вест Хэм» уступил «МЮ» (1:3). А после победы над «Лидсом» в 12-м туре (2:1) коллектив Дэвида Мойеса скатал ничью с «Кристал Пэлас» (1:1) и крупно влетел «Челси» (0:3).

    «Брайтон»

    В своих 14 поединках этот клуб сумел раздобыть 12 баллов. На данный момент «Альбион» находится на 17 месте в рейтинге АПЛ, опережая соперников из красной зоны на 1 очко.

    Последний раз «Брайтон» побеждал в чемпионате 21 ноября. Тогда в 9-м туре «чайки» в Бирмингеме одержали верх над «Астон Виллой» (2:1). В следующих пяти встречах этот клуб трижды сыграл вничью и дважды уступил.

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    • В 10-м матче чемпионата «Брайтон» сумел отобрать очки у «Ливерпуля» (1:1). А в начале декабря подопечные Грэма Поттера потерпели поражение от «Саутгемптона» (1:2).

    Позже «Брайтон» крупно проиграл «Лестеру» на «Кинг Пауэр» (0:3). А в двух последних матчах «чайки» разошлись миром с «Фулхэмом» (0:0) и «Шеффилд Юнайтед» (1:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Вест Хэма» в этой встрече оценивается в 2.41, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.36, а на победу «Брайтона» — 3.19.

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    Пока «Брайтон» застрял возле красной зоны, команда Мойеса пытается навязать борьбу мощным соперникам за еврокубковые места.

    В каждой игре с командами из нижней части таблицы «железные» обязаны брать максимум баллов. Наши прогноз и ставка — победа «Вест Хэма» с форой -1 за 3.85. 0

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