ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тео Эрнандес принес победу «Милану»«Милан» творит историю и продолжает мечтать о скудетто Марко Николич и Василий КикнадзеДва года кошмара позади. Кикнадзе исчерпал лимит ошибок Лионель МессиЗамена величайшему. Кто мог бы занять место Месси в «Барселоне»?
  • 00:20
    • Исмаилов и Минеев устроили потасовку и спровоцировали массовую драку
  • 22:55
    • Левандовский признан игроком года по версии The Guardian
  • 22:39
    • «Ак Барс» разгромил в Москве «Динамо»
  • 17:15
    • Почеттино подпишет 3-летний контракт с ПСЖ
  • 21:20
    • Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России
  • 21:10
    • Газизов получил предложение вернуться в «Уфу»
  • 16:20
    • СМИ: Футбольный сезон 2021/22 в России начнется 18 июля
    Все новости спорта

    Сдержит ли «Фулхэм» атаки «Саутгемптона»?

    «Фулхэм» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч АПЛ 26 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Фулхэм Прогнозы на Саутгемптон Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Саутгемптон»
    Иван Кавалейру
    В 15 туре английской Премьер-лиги «Фулхэм» будет принимать «Саутгемптон». Игра пройдет на стадионе «Крэйвен Коттедж» 26 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Фулхэм» — «Саутгемптон».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Декабря 2020 года
    Фулхэм
  • Лондон
    •  Фулхэм 18:00 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
    •

    «Фулхэм»

    Старейший клуб Лондона за 14 туров Премьер-лиги заработал всего 10 баллов. Этого достаточно лишь для 18 места в таблице. От спасительной зоны команда отстала на 2 пункта.

    В текущем сезоне выходцы из Чемпионшипа редко балуют поклонников победами. Последний раз «Фулхэм» выигрывал в конце осени. В десятом туре «дачники» обыграли «Лестер» (2:1).

    А в начале декабря лондонцы остались без очков. На «Этихад» команда Скотта Паркера всухую уступила «Манчестер Сити» (0:2). В следующих матчах столичный клуб трижды сыграл вничью.

    Все прогнозы на АПЛ

    В одном из поединков «Фулхэм» разошелся миром с «Ливерпулем» (1:1), после чего лондонцы заработали 1 балл в дуэли с «Брайтоном» (0:0). В последнем туре «дачники» по разу обменялись голами с «Ньюкаслом» (1:1).

    «Саутгемптон»

    Команда из одноименного города в своих 14 поединках накопила 24 балла. В турнирной таблице чемпионата Англии она занимает седьмое место и отстает от зоны ЛЧ на 2 пункта.

    Совсем недавно «Саутгемптон» провел крутой отрезок из семи матчей без поражений. Пять раз святые победили, а еще дважды они сыграли вничью. Но эта серия в конце ноября была прервана.

  • Сезон подарков. Десять январских трансферных целей для клубов АПЛ
  • Десять трансферных целей клубов Премьер-лиги которые станут доступны с 1 января
  • 23/12/2020

    • В десятом туре подопечные Ральфа Хазенхюттля уступили «Манчестер Юнайтед» (2:3). После потери очков в игре с «МЮ» «Саутгемптон» обыграл «Брайтон» (2:1) и «Шеффилд Юнайтед» (3:0).

    В 13-м туре команда Хазенхюттля в Лондоне скатала ничью с «Арсеналом» (1:1). Затем «Саутгемптон» потерял очки в противостоянии с «Манчестер Сити» (0:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Фулхэма» в игре 15-го тура АПЛ букмекеры дают коэффициент 3.20, на ничью — 3.44, а на победу «Саутгемптона» — 2.35.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Совсем недавно «Саутгемптон» находился в зоне Лиги чемпионов, но два поединка с манчестерскими клубами выкинули команду на седьмое место.

    Однако плотность очков в верхней части таблицы солидная. В любой момент «святые» могут вернуться в топ-4. Для этого коллективу Хазенхюттля нужно набирать очки в играх против клубов из красной зоны.

    Наши прогноз и ставка — «Саутгемптон» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1.71. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.59
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Швейцария U20 — Словакия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  3.98
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бостон — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Германия U20 — Финляндия U20
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Лейкерс — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Россия U20 — США U20
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Гезепте — Фатих Карагюмрюк
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Брюгге — Эйпен
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Авангард — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Ротерхэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Бристоль — Уиком
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Месси, скорее всего, покинет «Барселону» в 2021 году
  • Новая «Барселона» будет с Куманом или Хави, но без Месси
    • 08:31 23/12/2020     Александр Кокорин
  • Трансферный дайджест. 15-21 декабря
    • 22:52 21/12/2020     Российская «молодежка» не выигрывала МЧМ с 2011 года
  • МЧМ-2021. Супер шанс для «молодежки» подвинуть Канаду с олимпа
    • 15:31 23/12/2020
    «Фулхэм» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч АПЛ 26 декабря 2020 года. Прогноз на «Фулхэм» — «Саутгемптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
    Комментарии
  • $1000
  • крутой бонус —
    всем новым игрокам
    • а чего нет
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры