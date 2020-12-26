«Фулхэм» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч АПЛ 26 декабря 2020 года

В 15 туре английской Премьер-лиги «Фулхэм» будет принимать «Саутгемптон». Игра пройдет на стадионе «Крэйвен Коттедж» 26 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Фулхэм» — «Саутгемптон».

«Фулхэм»

Старейший клуб Лондона за 14 туров Премьер-лиги заработал всего 10 баллов. Этого достаточно лишь для 18 места в таблице. От спасительной зоны команда отстала на 2 пункта.

В текущем сезоне выходцы из Чемпионшипа редко балуют поклонников победами. Последний раз «Фулхэм» выигрывал в конце осени. В десятом туре «дачники» обыграли «Лестер» (2:1).

А в начале декабря лондонцы остались без очков. На «Этихад» команда Скотта Паркера всухую уступила «Манчестер Сити» (0:2). В следующих матчах столичный клуб трижды сыграл вничью.

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В одном из поединков «Фулхэм» разошелся миром с «Ливерпулем» (1:1), после чего лондонцы заработали 1 балл в дуэли с «Брайтоном» (0:0). В последнем туре «дачники» по разу обменялись голами с «Ньюкаслом» (1:1).

«Саутгемптон»

Команда из одноименного города в своих 14 поединках накопила 24 балла. В турнирной таблице чемпионата Англии она занимает седьмое место и отстает от зоны ЛЧ на 2 пункта.

Совсем недавно «Саутгемптон» провел крутой отрезок из семи матчей без поражений. Пять раз святые победили, а еще дважды они сыграли вничью. Но эта серия в конце ноября была прервана.

В десятом туре подопечные Ральфа Хазенхюттля уступили «Манчестер Юнайтед» (2:3). После потери очков в игре с «МЮ» «Саутгемптон» обыграл «Брайтон» (2:1) и «Шеффилд Юнайтед» (3:0).

В 13-м туре команда Хазенхюттля в Лондоне скатала ничью с «Арсеналом» (1:1). Затем «Саутгемптон» потерял очки в противостоянии с «Манчестер Сити» (0:1).

Прогноз и ставка

На победу «Фулхэма» в игре 15-го тура АПЛ букмекеры дают коэффициент 3.20, на ничью — 3.44, а на победу «Саутгемптона» — 2.35.

Совсем недавно «Саутгемптон» находился в зоне Лиги чемпионов, но два поединка с манчестерскими клубами выкинули команду на седьмое место.

Однако плотность очков в верхней части таблицы солидная. В любой момент «святые» могут вернуться в топ-4. Для этого коллективу Хазенхюттля нужно набирать очки в играх против клубов из красной зоны.

Наши прогноз и ставка — «Саутгемптон» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1.71. 0