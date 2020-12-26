«Дерби» — «Престон». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Чемпионшипа 26 декабря 2020 года

В матче 21 тура английского Чемпионшипа «Дерби» примет «Престон» на стадионе «Прайд Парк». Игра состоится 26 декабря в 18:00 по мск. Прогноз на «Дерби» — «Престон».

«Дерби»

«Бараны» продолжают оставаться в зоне вылета. Команда Уэйна Руни занимает 22 место, имея 16 очков. При этом коллектив не проигрывает уже 6 матчей.

«Дерби» в шести последних матчах 4 раза сыграл вничью и дважды одержал победу. Хозяева обыграли «Суонси» 2:0 и «Миллуолл» 0:1. Примечательно, что победа над «лебедями» стала третьей в нынешнем сезоне.

Кроме этих результатов стоит отметить ничьи в поединках с «Брентфордом» (0:0), «Сток Сити» (0:0), «Уикомом» (1:1) и «Ковентри» (1:1).

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Дома «Дерби» больше пропускает — 13 голов против 9 голов на выезде. При этом две победы из трех были одержаны в гостях.

«Престон»

У гостей 15 место в турнирной таблице «Чемпионшипа» и 26 очков на счету. В этом сезоне «Престон» отличается тем, что имеет наименьшее количество ничейных результатов. Их всего два.

В последнем туре команда одержала победу над «Бристолем» со счетом 1:0. Перед этим «неуязвимые» уступили «Барнсли» 1:2 и «Лутону» 0:3, а также победили «Мидлсбро» 3:0.

«Престон» проиграл 4 из 5 последних гостевых выступлений в чемпионате. Во всех четырех случаях гости пропускали больше одного гола.

Если говорить о пропущенных голах, то в этом плане у «лилейно-белых» худший результат в Чемпионшипе.

Прогноз и ставка

С очень маленьким перевесом «Дерби» является фаворитом за 2.46, тогда как коэффициент на победу гостей составляет 2.95. Ничья оценивается коэффициентом 3.25.

«Дерби» набрал неплохую форму и уже долгое время не проигрывает. За шесть матчей команда пропустила всего дважды.

Считаем, что хозяева имеют неплохие шансы на то, чтобы разжиться очками. Предлагаем поставить на Ф1 (0) за 1.74. 0