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    «Кельты» возьмут реванш у аутсайдера?

    «Селтик» — «Росс Каунти». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.86 на матч чемпионата Шотландии 23 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Селтик
    Прогноз и ставки на «Селтик» — «Росс Каунти»
    «Селтик»
    В среду, 23 декабря, в рамках 19-го тура шотландской Премьер-лиги «Селтик» в родных стенах примет «Росс Каунти». Стартовый свисток будет дан в 21:00 по мск. Прогноз на «Селтик» — «Росс Каунти».

    «Селтик»

    «Селтик» в этом чемпионате Шотландии пока идет на втором месте, отставая от первого «Рейнджерса» на 16 очков, но имеет аж три игры в запасе.

    В текущем первенстве «кельты» потерпели одно поражение (от злейшего врага «джерс» — 0:2), десять матчей выиграли и четыре раза делили очки с оппонентами.

    В минувшем туре ШПЛ «зелено-белые» на своей арене обыграли «Килмарнок» со счетом 2:0, а перед этим поделили очки в родных стенах с «Сент-Джонстоном» (1:1). Отметим, что за последние десять встреч с учетом всех турниров они только раз сохранили свои ворота на замке.

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    На своей территории «Селтик» в этом чемпионате пять раз выиграл и по разу уступал и играл вничью, забить удалось 17 голов, а пропустил только шесть.

    «Росс Каунти»

    «Росс Каунти» замыкает турнирную таблицу шотландской Премьер-лиги, имея в своем активе 13 очков, отставая от вышестоящего коллектива на четыре пункта.

    За всю турнирную дистанцию «олени» пока одержали лишь только три виктории, четыре раза сыграли вничью и 11 раз были повержены, разница забитых и пропущенных в этих играх составляет 10:34.

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    • Сейчас у коллектива 4-матчевая проигрышная серия, в которой он даже не забивал. В минувшем туре первенства он уступил на своем поле соседу по турнирке -«Гамилтону» (0:2).

    В гостях в текущем розыгрыше ШПЛ «Росс Каунти» дважды победил, раз сыграл вничью и потерпел шесть фиаско, разница мячей — 5:15.

    29 ноября эти клубы сыграли в Глазго в Кубке лиги, где сенсационно победил «Росс Каунти» со счетом 0:2, а в минувшем чемпионате «Селтик» дважды выиграл крупно — 5:0 и 3:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимый перевес хозяевам. На победу «Селтику» предлагают — 1.15.

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    На викторию «Росс Каунти» дают — 15.00, ничья оценена — в 7.40.

    Прогнозируем, что «кельты» возьмут реванш за неудачу в Кубке лиги, победив на этот раз крупно. Ставим на хозяев с форой -2. 0

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    «Селтик» — «Росс Каунти». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.86 на матч чемпионата Шотландии 23 декабря 2020 года. Прогноз на «Селтик» — «Росс Каунти». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
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