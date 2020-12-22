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    «Брага» продолжит беспроигрышную домашнюю серию?

    «Брага» — «Риу Аве». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Примейра-лиги 22 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Брага» — «Риу Аве»
    Игроки «Браги»
    В матче 10 тура португальской Примейра-лиги «Брага» примет «Риу Аве» на стадионе «Городской». Игра запланирована на 22 декабря 23:15 по Москве. Прогноз на «Брага» — «Риу Аве».

    «Брага»

    Набрав 18 очков, «Брага» занимает 4 место в турнирной таблице Примейра-лиги. В прошлом туре команда потерпела свое третье поражение в сезоне от «Белененсеша» со счетом 1:2.

    До поражения команда имела серию из шести побед. Из последних результатов можно отметить победы над «Фаренсе» и «Фамаликан» (1:0), а также «Бенфикой» (3:2).

    В последний раз «оружейники» играли 17 декабря и победили «Эшторил», пройдя в полуфинал Кубка лиги.

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    Отметим также, что хозяева прошли в 1/16 финала Лиги Европы. В заключительных турах «архиепископы» одолели «Зарю» 2:0 и АЕК 4:2.

    «Риу Аве»

    «Риу Аве» находится на экваторе турнирной таблицы с 11 очками. К этой встрече гости подходят с двумя поражения и ничьей за три последних тура.

    «Большая река» добилась двух ничьих с «Белененсеш» и «Боавиштой» (0:0). Также она проиграла 0:2 «Жил Висенте».

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    • Эти результаты разбавляют две победы в рамках Кубка Португалии. На старте турнира команда обыграла 2:1 «Депортиво», а в следующем раунде была сильнее «Фамаликана», выиграв с тем же счетом.

    За 9 туров «Риу Аве» забил всего 5 голов. В связи с этим команда может похвастаться всего двумя победами.

    Прогноз и ставка

    Победа «Браги» оценивается коэффициентом 1.61. За 5.60 дается вариант с победой «Риу Аве». Ничья выставлена с коэффициентом 4.00.

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    «Брага» не проигрывает на своем поле уже 7 матчей. В шести из них «оружейники» побеждали.

    Считаем, что у хозяев большие шансы на успех, учитывая, что на своем поле они выигрывали у «Риу Аве» в двух из трех случаев. 0

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