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    Сможет ли «Лестер» отобрать очки у «Тоттенхэма»?

    «Тоттенхэм» — «Лестер». Прогноз и ставка с коэффициентом 3.00 на чемпионат Англии 20 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Лестер»
    Сон Хын Мин
    «Тоттенхэм» встретится на своем поле с «Лестером» в рамках 14-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 декабря в Лондоне, начало — в 17:15 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Лестер».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Декабря 2020 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 17:15 Лестер Лестер
  • Лестер
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.70
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    «Тоттенхэм»

    Несколько дней назад «Тоттенхэм» потерпел второе поражение в текущем сезоне АПЛ. Команда Жозе Моуринью проиграла на выезде «Ливерпулю» со счетом 1:2, пропустив второй мяч за несколько минут до финального свистка.

    Результат на «Энфилде» все-таки можно назвать справедливым, «Тоттенхэм» большую часть матча выглядел слишком робко на фоне «Ливерпуля».

    После этого поражения «Тоттенхэм» опустился в таблице на второе место. Сложно сказать, смогут ли «шпоры» удержаться в топ-4, но, если вспомнить матчи до встречи с «Ливерпулем», то, скорее, да, чем нет.

    «Тоттенхэм», как известно, в конце ноября выиграл у «Манчестер Сити», после чего провел неплохой матч с «Челси» (0:0) и одержал победу над «Арсеналом». В таком графике сложно избежать спадов.

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    • В матче с «Ливерпулем» лондонская команда впервые с середины октября пропустила больше одного мяча.

    «Лестер»

    Тем временем «Лестер» набрал 24 очка и занимает в таблице АПЛ четвертое место.
    Декабрь команда Брендана Роджерс начала с побед над «Шеффилд Юнайтед» и «Брайтоном». Но продлить серию не удалось, в прошлом туре «Лестер» проиграл на своем поле «Эвертону».

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    • За последние пять матчей это уже третье поражение для «Лестера». В конце ноября «лисы» уступили «Ливерпулю» и «Фулхэму». В некоторых матчах у «Лестера» совсем не получается игра в атаке, где многое зависит от Джейми Варди.

    Между тем, в шести выездных матчах текущего чемпионата «Лестер» одержал пять побед. Дома команда гораздо чаще теряет очки.

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    И еще одна интересная подробность: «Лестер» еще ни разу не играл вничью.

    Прогноз и ставка

    На «Тоттенхэм» в предстоящем матче можно поставить за 2.11, ничью букмекеры предлагают за 3.56, а победу «Лестера» — за 3.70.

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    «Тоттенхэм» выиграл три из четырех предыдущих матчей против «Лестера», и этот факт можно считать еще одним подтверждением, что «шпоры» все-таки превосходят соперника.

    Ставка — победа «Тоттенхэма» за 2.11.

    А также ставка на тотал «Тоттенхэма» больше 2,0 за 3.00. 0

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