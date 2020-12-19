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    «Сити» ожидает сложный выезд на «Сент-Мэри»

    «Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.71 на матч АПЛ 19 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»
    Габриэль Жезус
    В 14 туре английской Премьер-лиги «Саутгемптон» будет принимать «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Сент-Мэри» 19 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Саутгемптон» — «Манчестер Сити».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Декабря 2020 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 18:00 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    Коэффициенты на матч
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    «Саутгемптон»

    Футбольный клуб из одноименного города поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. За 13 поединков команда заработала 24 очка. Разрыв между второй позицией составляет 1 балл.

    С 3-го по 9-й туры «Саутгемптон» выдал мощную серию из семи матчей без поражений. А началась она с двух сухих побед над «Бернли» (1:0) и «Вест Бромвичем» (2:0).

    Затем «святые» разошлись миром с «Челси» (3:3), взяли верх над «Эвертоном» (2:0), «Астон Виллой» (4:3) и «Ньюкаслом» (2:0). Далее была ничья с «Вулверхэмптоном» (1:1).

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    А в конце ноября этот отрезок обломал «МЮ», которому команда Ральфа Хазенхюттля уступила дома (2:3). В трех декабрьских матчах «Саутгемптон» победил «Брайтон» (2:1) и «Шеффилд Юнайтед» (3:0), а также скатал ничью с «Арсеналом» (1:1).

    «Манчестер Сити»

    Команда из Манчестера пока находится на восьмой позиции в зачете Премьер-лиги. Сыграв в 12 поединках из 13 возможных, светло-синие заработали 20 очков. От зоны Лиги чемпионов их отделяют 4 балла.

    В текущем сезоне «Манчестер Сити» часто разбрасывается очками. К примеру, в последних шести встречах АПЛ «горожане» четырежды теряли баллы. В одном из таких матчей этот коллектив сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1).

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    • А в следующем поединке «Сити» потерпел поражение от «Тоттенхэма» (0:2). Далее команда Пепа смогла разгромить «Бернли» (5:0) и обыграть «Фулхэм» (2:0). Но в двух последних играх «горожане» разошлись миром с «МЮ» (0:0) и «Вест Бромвичем» (1:1).

    В Лиге чемпионов «Манчестер Сити» играл лучше. В еврокубках команда Гвардиолы добыла 5 побед и пропустила всего 1 гол. С 16 очками «горожане» уверенно вышли в плей-офф с первого места.

    Прогноз и ставка

    На победу «Саутгемптона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6.65, на ничью — 4.92, а на победу «Манчестер Сити» — 1.49.

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    На «Сент-Мэри» «Саутгемптон» ждет трудное испытание. Но «Сити» сейчас далек от идеальной формы, чем хозяева могут и воспользоваться, чтобы отобрать очки у «горожан».

    В пяти последних очных матчах «святые» забивали команде Гвардиолы минимум гол. Учитывая расклад сил, можно предположить, что в предстоящий поединок будет результативным.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.71. 0

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    «Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.71 на матч АПЛ 19 декабря 2020 года. Прогноз на «Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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