«Ротор» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставка с коэффициентом 3.22 на чемпионат России 16 декабря 2020 года

«Ротор»
В минувшую субботу «Ротор» одержал домашнюю победу над «Уфой» (1:0). Сложнейший матч, в котором волгоградскому клубу очень сильно повезло, поскольку соперник играл как минимум не хуже.
Несмотря на это, в таблице РПЛ «Ротор» по-прежнему занимает последнее место. В активе команды Александра Хацкевича всего лишь 11 очков.
При этом стоит отметить, что «Ротор» в семи предыдущих матчах потерпел только три поражения.
А вот еще один факт вряд ли заставит радоваться поклонников «Ротора»: команда забила всего лишь восемь мячей. Катастрофический показатель.
«Арсенал»
Тем временем «Арсенал» набрал 14 очков и находится на 13-м месте.
Последний раз тульский клуб выигрывал в середине октября, когда одержал домашнюю победу над «Уралом».
С тех пор было пять поражений и две ничьи. Очевидно, что команде совсем не помогла смена главного тренера. Под руководством Дмитрия Парфенова «Арсенал» тоже выглядит посредственно.
Единственный позитивный момент за последние несколько месяцев — домашняя ничья с «Зенитом» (0:0), который в тот момент берег себя перед важными матчами в Лиге чемпионов.
В этом сезоне «Арсенал» проиграл восемь из девяти гостевых матчей в РПЛ.
Прогноз и ставка
На «Ротор» в предстоящем матче можно поставить за 3.35, ничью букмекеры предлагают за 3.22, а победу «Арсенала» — за 2.40.
Игра, скорее всего, будет проходить в непростых погодных условиях, поэтому здесь точно не стоит ждать результативного футбола. Если соперники организуют на двоих хотя бы одну результативную атаку, это уже можно будет считать грандиозным событием.
Ну и глупо отрицать, что команды будут довольны ничейным исходом. Точно так же, как и после ноябрьского матча в Туле.
Ставка — ничья за 3.22. Или ничья со счетом 0:0 за 7.60. 0