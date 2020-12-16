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    «Ротор» и «Арсенал» снова сыграют вничью?

    «Ротор» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставка с коэффициентом 3.22 на чемпионат России 16 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ротор» — «Арсенал» Тула
    «Ротор» забил всего лишь 8 мячей в текущем сезоне РПЛ
    Волгоградский «Ротор» встретится на своем поле с тульским «Арсеналом» в 19-м туре чемпионата России. Матч пройдет 16 декабря, начало — в 18:00 мск. Прогноз на «Ротор» — «Арсенал» Тула.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 16 Декабря 2020 года
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    «Ротор»

    В минувшую субботу «Ротор» одержал домашнюю победу над «Уфой» (1:0). Сложнейший матч, в котором волгоградскому клубу очень сильно повезло, поскольку соперник играл как минимум не хуже.

    Несмотря на это, в таблице РПЛ «Ротор» по-прежнему занимает последнее место. В активе команды Александра Хацкевича всего лишь 11 очков.

    При этом стоит отметить, что «Ротор» в семи предыдущих матчах потерпел только три поражения.

    Календарь и таблица РПЛ

    А вот еще один факт вряд ли заставит радоваться поклонников «Ротора»: команда забила всего лишь восемь мячей. Катастрофический показатель.

    «Арсенал»

    Тем временем «Арсенал» набрал 14 очков и находится на 13-м месте.

    Последний раз тульский клуб выигрывал в середине октября, когда одержал домашнюю победу над «Уралом».

    С тех пор было пять поражений и две ничьи. Очевидно, что команде совсем не помогла смена главного тренера. Под руководством Дмитрия Парфенова «Арсенал» тоже выглядит посредственно.

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    • Единственный позитивный момент за последние несколько месяцев — домашняя ничья с «Зенитом» (0:0), который в тот момент берег себя перед важными матчами в Лиге чемпионов.

    В этом сезоне «Арсенал» проиграл восемь из девяти гостевых матчей в РПЛ.

    Прогноз и ставка

    На «Ротор» в предстоящем матче можно поставить за 3.35, ничью букмекеры предлагают за 3.22, а победу «Арсенала» — за 2.40.

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    Игра, скорее всего, будет проходить в непростых погодных условиях, поэтому здесь точно не стоит ждать результативного футбола. Если соперники организуют на двоих хотя бы одну результативную атаку, это уже можно будет считать грандиозным событием.

    Ну и глупо отрицать, что команды будут довольны ничейным исходом. Точно так же, как и после ноябрьского матча в Туле.

    Ставка — ничья за 3.22. Или ничья со счетом 0:0 за 7.60. 0

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