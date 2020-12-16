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    Продолжит ли «Арсенал» терять очки в чемпионате?

    «Арсенал» — «Саутгемптон». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.74 на матч АПЛ 16 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Саутгемптон»
    Микель Артета
    В 13 туре английской Премьер-лиги «Арсенал» будет принимать «Саутгемптон». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» 16 декабря. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Саутгемптон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Декабря 2020 года
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    «Арсенал»

    Лондонская команда продолжает тонуть в чемпионате. В 12 турах она набрала всего 13 очков, из-за чего застряла на 15 месте в таблице. Сейчас «канониры» опережают клубы из зоны вылета на 5 пунктов.

    Последний раз «Арсенал» брал 3 балла в чемпионате 1 ноября. В седьмом туре лондонцы одолели «МЮ» на выезде (1:0). С того момента в АПЛ прошло еще 5 матчей, в ходе которых «пушкари» заработали всего 1 очко.

    В этом кризисном отрезке подопечные Микеля Артеты крупно влетели «Астон Вилле» (0:3), а затем расписали мировую с «Лидсом» (0:0). Далее лондонцы уступили «Вулвз» (1:2), «Тоттенхэму» (0:2) и «Бернли» (0:1).

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    Между этими трудными матчами «Арсенал» развлекался в Лиге Европы. В еврокубковых встречах после победы над «МЮ» «канониры» разбили «Мольде» (4:1; 3:0), «Рапид» (4:1) и «Дандолк» (4:2).

    «Саутгемптон»

    В отличие от «Арсенала», команда из Саутгемптона проводит хороший отрезок сезона. В 12 матчах этот коллектив заработал 23 очка, благодаря чему замыкает зону Лиги чемпионов.

    После провального отрезка из трех поражений в разных турнирах на старте сезона «Саутгемптон» выдал достойную серию из семи матчей, в которых «святые» не уступали. Кроме того, в пяти встречах они победили.

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    • Сперва команда Ральфа Хазенхюттля обыграла «Бернли» (1:0) и «Вест Бромвич» (2:0). Затем была ничья с «Челси», после которой «Саутгемптон» взял верх над «Эвертоном» (2:0), «Астон Виллой» (4:3) и «Ньюкаслом» (2:0).

    В 9-м туре «святые» скатали ничью с «Вулверхэмптоном» (1:1). Позже «Саутгемптон» проиграл «МЮ» (2:3), но после поражения от «Юнайтед» подопечные Хазенхюттля одолели «Брайтон» (2:1) и «Шеффилд» (3:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Арсенала» в матче 13-го тура АПЛ букмекеры дают коэффициент 2.25, на ничью — 3.68, а на победу «Саутгемптона» — 3.22.

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    На данном этапе сезона «пушкари» серьезно отдалились от еврокубковой зоны и сейчас плавают недалеко от зоны вылета.

    Разумеется, бороться за выживание команда не будет, но и противостоять дерзким соперникам, коим является коллектив Ральфа Хазенхюттля, она пока не в состоянии. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Саутгемптона» больше 1 с коэффициентом 1.74. 0

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    «Арсенал» — «Саутгемптон». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.74 на матч АПЛ 16 декабря 2020 года. Прогноз на «Арсенал» — «Саутгемптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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