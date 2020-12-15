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    Выиграет ли «Челси» у «Вулверхэмптона»?

    «Вулверхэмптон» — «Челси». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.71 на матч чемпионата Англии по футболу 15 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Челси»
    Тимо Вернер
    Во вторник, 15 декабря, «Вулверхэмптон» на своем поле примет «Челси» в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Молине», начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Челси».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Декабря 2020 года
    Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
    •  Вулверхэмптон 21:00 Челси Челси
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.80
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.75
  • Ставка!
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    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на своем счету 17 очков.

    «Волки» одержали пять побед, дважды сыграли вничью и потерпели пять поражений в 12 сыгранных турах.

    В декабре подопечные Нуну Эшпириту Санту уступили «Ливерпулю» (0:4) и «Астон Вилле» (0:1).

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    После травм у «Вулверхэмптона» восстанавливаются Рауль Хименес и Хонатан Кастро.

    «Челси»

    «Челси» расположился на третьей строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 22 очками.

    На счету «синих» шесть побед, четыре ничьи и два поражения в 12 сыгранных турах.

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    • В этом месяце команда Фрэнка Лэмпарда выиграла у «Лидса» (3:1), а также проиграла «Эвертону» (0:1).

    В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов лондонцы разошлись миром с «Краснодаром» (1:1), чего хватило для выхода в 1/8 финала.

    Среди травмированных у «Челси» восстанавливаются Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич и Каллум Хадсон-Одои.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Челси» — 1.71, победа «Вулверхэмптона» — 5.30, ничья — 3.60.

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    Ранее «синие» сенсационно проиграли «Эвертону» (0:1), что сдержало их продвижение вверх по турнирной таблице, однако стоит сказать, что на «Гудисон Парк» лондонцы владели заметным преимуществом, просто не смогли реализовать свои моменты.

    Выиграют ли они на «Молине»? Нам кажется, что их шансы высоки, поскольку «волки» в этом сезоне не демонстрируют тот же уровень игры, что в прошлом. К тому же они потеряли Рауля Хименеса — важнейшего игрока атаки. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

    Другой вариант — «гости не проиграют и тотал меньше 3». Эта ставка тоже принимается с коэффициентом 1.71. 0

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    «Вулверхэмптон» — «Челси». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.71 на матч чемпионата Англии по футболу 15 декабря 2020 года. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Челси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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