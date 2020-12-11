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    «Химки» продолжат свой путь наверх?

    «Химки» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч чемпионата России 11 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Химки» — «Арсенал» Тула
    Денис Глушаков
    В пятницу, 11 декабря, в стартовом поединке 18-го тура российской Премьер-лиги «Химки» на своей арене встретится с тульским «Арсеналом». Встреча начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Химки» — «Арсенал» Тула.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 11 Декабря 2020 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 19:00 Арсенал Тула Арсенал Тула
  • Тула
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.25
  • Ставка!
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    «Химки»

    «Химки» с 19 набранными баллами на данный момент располагаются на 12 позиции в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

    В своем последнем сыгранном матче подмосковный коллектив на выезде сыграл вничью с ЦСКА со счетом 2:2, а до этого он одержал три виктории подряд. В этот удачный период дома были обыграны 2:0 «Рубин» и 1:0 «Краснодар», а также 2:1 в гостях «Уфа».

    Стоить отметить, что в шести последних проведенных встречах первенства «красно-черные» уступили лишь раз, потерпев домашнее фиаско от «Зенита» со счетом 0:2.

    Календарь и таблица РПЛ

    На своей арене «Химки» в текущем розыгрыше РПЛ одержали три победных результата, один матч закончили мировым исходом и четырежды были повержены, разница мячей — 8:10.

    «Арсенал» Тула

    «Арсенал» с 14 зачетными баллами занимает в турнирной таблице Премьер-лиги всего 13 место, отставая от вышестоящей команды на пять пунктов.

    На данный момент у клуба из Тулы 6-матчевая безвыигрышная серия, четыре из которых были проиграны. Так неделю назад «Арсенал» на выезде уступил московскому «Динамо» со счетом 0:1.

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    • Перед этим «канониры» в родных стенах поделили очки с «Зенитом» (0:0) и проиграли в Москве 0:1 «Локомотиву». Отметим, что последний раз «пряники» забивали 7 ноября, когда дома сыграли 1:1 с «Ротором».

    В гостях в текущем чемпионате России «Арсенал» выступает крайне неудачно, сыграв только раз вничью при семи поражениях, разница забитых и пропущенных — 5:18.

    В первом круге в Туле эти коллективы расписали мировую со счетом 1:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Химок» предлагают — 2.37.

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    На викторию «Арсенала» дают — 3.36, ничья оценена — в 3.30.

    Клуб из Тулы выездные встречи проводит не лучшим образом, проиграв семь из восьми встреч. Наверняка и на этот раз «канониры» приедут из гостей ни с чем. Наш прогноз — П1. 0

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