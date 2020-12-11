«Химки» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч чемпионата России 11 декабря 2020 года

В пятницу, 11 декабря, в стартовом поединке 18-го тура российской Премьер-лиги «Химки» на своей арене встретится с тульским «Арсеналом». Встреча начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Химки» — «Арсенал» Тула.

«Химки»

«Химки» с 19 набранными баллами на данный момент располагаются на 12 позиции в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

В своем последнем сыгранном матче подмосковный коллектив на выезде сыграл вничью с ЦСКА со счетом 2:2, а до этого он одержал три виктории подряд. В этот удачный период дома были обыграны 2:0 «Рубин» и 1:0 «Краснодар», а также 2:1 в гостях «Уфа».

Стоить отметить, что в шести последних проведенных встречах первенства «красно-черные» уступили лишь раз, потерпев домашнее фиаско от «Зенита» со счетом 0:2.

Календарь и таблица РПЛ

На своей арене «Химки» в текущем розыгрыше РПЛ одержали три победных результата, один матч закончили мировым исходом и четырежды были повержены, разница мячей — 8:10.

«Арсенал» Тула

«Арсенал» с 14 зачетными баллами занимает в турнирной таблице Премьер-лиги всего 13 место, отставая от вышестоящей команды на пять пунктов.

На данный момент у клуба из Тулы 6-матчевая безвыигрышная серия, четыре из которых были проиграны. Так неделю назад «Арсенал» на выезде уступил московскому «Динамо» со счетом 0:1.

Перед этим «канониры» в родных стенах поделили очки с «Зенитом» (0:0) и проиграли в Москве 0:1 «Локомотиву». Отметим, что последний раз «пряники» забивали 7 ноября, когда дома сыграли 1:1 с «Ротором».

В гостях в текущем чемпионате России «Арсенал» выступает крайне неудачно, сыграв только раз вничью при семи поражениях, разница забитых и пропущенных — 5:18.

В первом круге в Туле эти коллективы расписали мировую со счетом 1:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Химок» предлагают — 2.37.

На викторию «Арсенала» дают — 3.36, ничья оценена — в 3.30.

Клуб из Тулы выездные встречи проводит не лучшим образом, проиграв семь из восьми встреч. Наверняка и на этот раз «канониры» приедут из гостей ни с чем. Наш прогноз — П1. 0