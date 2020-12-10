«Вольфсберг» — «Фейеноорд». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Лиги Европы 10 декабря 2020 года

В матче 6 тура Лиги Европы «Вольфсберг» сыграет с «Фейеноордом» на «Вертерзе-Штадион». Поединок должен состоятся 10 декабря, а стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Прогноз на «Вольфсберг» — «Фейеноорд».

«Вольфсберг»

Хозяева должны отстоять второе место, чтобы попасть в плей-офф. Сейчас у них 7 очков, а для сохранения позиции нельзя проигрывать.

«Вольфсберг» проиграл на этом этапе два матча. Команда уступила загребскому «Динамо» 0:3 и 0:1. В прошлом туре «черно-белые» прервали серию выездной победой над ЦСКА со счетом 1:0.

6 декабря коллектив провел матч в чемпионате, где проиграл «Тиролю» со счетом 1:4. Еще была ничья с «Ридом». Получается, что «Вольфсбергу» удалось выиграть только одну встречу из четырех.

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Команда ни разу не выиграла за 8 домашних поединков текущего сезона.

«Фейеноорд»

«Фейеноорд» имеет на два пункта меньше и только победа обеспечит гостям выход из группы в плей-офф Лиги Европы.

Без побед команда оставалась в последних четырех поединках — три ничьи и поражение. В Лиге Европы «гордость Юга» проиграла «Динамо» Загреб 0:2 и сыграла вничью с ЦСКА 0:0. В Эредивизии коллектив расписал две мировых с «Хераклесом» (0:0) и «Утрехтом» (1:1).

В нынешнем сезоне подопечные Дика Адвоката ни разу не проиграли. В групповой стадии ЛЕ команда сыграла дважды вничью.

Травмированы у «Фейеноорда» Риджесиано Хапс, Луис Синистерра, Брайан Линссен, Роберт Боженик и Юстин Бейло.

Прогноз и ставка

Котировки на эту встречу букмекеры предлагают следующие: 2.90 на победу «Вольфсберга», 3.85 на ничью и 2.31 на победу «Фейеноорда».

Матч первого круга закончился разгромной победой австрийцев со счетом 4:1. Но сейчас они находятся не в такой хорошей форме — всего три мяча в четырех матчах. У «Фейеноорда» забит только один мяч за этот же период.

Оба коллектива сейчас мало забивают, а учитывая турнирные особенности можно предположить, что игра получится закрытой. Ставим на тотал меньше трех за 1.78. 0