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    Сможет ли «Лейпциг» вязть реванш у «МЮ»?

    «Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 3.00) и ставки на Лигу чемпионов 8 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед»
    «МЮ» выиграл у «Лейпцига» на своем поле со счетом 5:0
    «Лейпциг» встретится на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 декабря, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 08 Декабря 2020 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 23:00 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.63
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.63
  • Ставка!
    •

    «Лейпциг»

    «Лейпциг» перед последним туром занимает третье место в группе, однако в его активе те же девять очков, что и у «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен». Конкуренты опережают команду Юлиана Нагельсманна лишь по дополнительным показателям.

    На прошлой неделе «Лейпциг» в невероятном матче выиграл у «Истанбул Башакшехир», забив решающий гол в компенсированное время.

    На выходных у «Лейпцига» был непростой выезд в Мюнхен в «Баварии». Несмотря на всю важность предстоящей игры в ЛЧ, подопечные Нагельсманна не стали экономить силы в матче с действующим чемпионом. Более того, «Лейпциг» едва не обыграл «Баварию», которая ушла от поражения только в конце второго тайма.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    У «Лейпцига» есть кадровые потери, но выделить стоит, в первую очередь, дисквалификацию Дайо Упамекано, который не сыграет с «МЮ» из-за перебора желтых карточек.

    «Манчестер Юнайтед»

    Тем временем «Манчестер Юнайтед» мог обеспечить себе место в плей-офф еще на прошлой неделе. Но вместо этого проиграл на «Олд Траффорд» «Пари Сен-Жермен», чем существенно усложнил себе жизнь.

    «МЮ» на данный момент занимает первое место в группе, но потеря очков в предстоящем матче теперь может обернуться для «красных дьяволов» вылетом из Лиги чемпионов.

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    • У «МЮ» есть две серьезные потери — матч в Лейпциге пропустят Антони Марсьяль и Эдинсон Кавани, от которых очень сильно зависит игра команды в атаке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят фаворита в предстоящем матче. На «Лейпциг» можно поставить за 2.58, на «МЮ» за 2.69, а ничью предлагают за 3.76.

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    Тут важно отметить, что гостей устроит даже ничья, тогда они займут как минимум второе место. А вот хозяевам нужна только победа.

    После сокрушительного поражения на «Олд Траффорд» со счетом 0:5 у многих могут возникнуть сомнения в способности «Лейпцига» взять реванш, но, на самом деле, сейчас нет смысл придавать большое значение предыдущей игре этих команд. Тем более Нагельсманн после этого неоднократно показал, что умеет быстро исправлять ошибки.

    Ставка — победа «Лейпцига» с форой (0) за 1.92. Как минимум не проиграть немецкий клуб точно способен.

    Либо же ставка на победу «Лейпцига» по итогам первого тайма за 3.00. Хозяевам очень важно мощно начать. 0

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    «Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 3.00) и ставки на Лигу чемпионов 8 декабря 2020 года. Прогноз на «Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.00
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