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    Сможет ли «Унион» взять реванш у «Герты» за майский разгром?

    «Герта» — «Унион Берлин». Прогноз и ставки на чемпионат Германии 4 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Герта» — «Унион Берлин»
    Больше «Униона» в текущем чемпионате Германии забила только «Бавария»
    «Герта» встретится на своем поле с «Унион Берлин» в рамках 10-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 4 декабря в Берлине, начало — в 22:30 мск. Прогноз на «Герта» — «Унион Берлин».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 04 Декабря 2020 года
    Герта
  • Берлин
    •  Герта 22:30 Унион Унион
  • Берлин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
    •

    «Герта»

    «Герта» неплохо провела летнюю часть прошлого сезона, выиграла несколько матчей против серьезных соперников, показав, что у команды действительно большой потенциал. Однако в новом чемпионате берлинская команда снова не впечатляет.

    После девяти туров «Герта» занимает всего лишь 13-е место. После яркой победы над «Вердером» в стартовом туре берлинцы в следующих восьми матчах набрали лишь пять очков.

    За последние два месяца «Герта» одержала лишь одну победу и потерпела пять поражений.

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    В среднем за матч «Герта» пропускает два мяча. Это далеко не худший показатель в лиге, но очевидно, что с такой игрой в обороне команде Бруно Лаббадии будет непросто подняться в топ-10.

    «Унион Берлин»

    Тем временем «Унион» претендует на звание главного открытия первой части немецкого сезона.

    Скромный берлинский клуб набрал 16 очков и занимает в таблице шестое место. От четвертого, лигочемпионовского места, команду отделяют всего лишь два очка.

    «Унион» демонстрирует поразительную результативность. В девяти матчах команда забила 21 гол. Больше только у «Баварии».

    Также интересно, беспроигрышная серия «Униона» составляет уже восемь матчей, в которых команда Урса Фишера пропустила лишь восемь мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Герту» в предстоящем матче можно поставить за 2.41, ничью букмекеры предлагают за 3.48, а победу «Униона» — за 3.10.

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    В мае, почти сразу после коронавирусной паузы, «Герта» разгромила «Унион» со счетом 4:0. Теперь же команды вполне могут поменяться местами.

    Игра «Герты» выглядит чересчур разбалансированной, команда явно расслабилась, заранее посчитав, что вылет и прочие проблемы ей в этом сезоне не грозят.

    Ставка — победа «Униона» за 3.10. Команда гостей сейчас на ходу и вполне может взять реванш за поражение в предыдущем матче с «Гертой».

    Поскольку это дерби, уместно также обратить внимание на ставку обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.03. Будет жарко. 0

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    «Герта» — «Унион Берлин». Прогноз и ставки на чемпионат Германии 4 декабря 2020 года. Прогноз на «Герта» — «Унион Берлин». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.10
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