«Црвена Звезда» — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 2.17) и ставки на Лигу Европы 3 декабря 2020 года

Сербская «Црвена Звезда» встретится дома немецким «Хоффенхаймом» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 3 декабря в Белграде, начало — в 20:55 мск. Прогноз на «Црвена Звезда» — «Хоффенхайм».

«Црвена Звезда»

Сербский гранд уже находится одной ногой в плей-офф, открытым остается только вопрос, с какого места команда выйдет из группы. У «Црвены Звезды» есть шанс завершить групповой этап на первой строчке.

В четырех предыдущих матчах «Црвена Звезда» одержала три победы. Сербы дважды выиграли у бельгийского «Гента» и разгромили на своем поле чешский «Слован».

Единственная потеря очков до сих пор случилась в гостевой игре с «Хоффенхаймом».

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Победная серия «Црвены Звезды» на своем поле составляет уже восемь матчей.

«Хоффенхайм»

Тем временем «Хоффенхайм» уже обеспечил себе участие в плей-офф Лиги Европы.

На данный момент немецкий клуб занимает первое место в группе.

«Хоффенхайм» без особого труда выиграл все предыдущие матчи. Общий счет — 13:1.

Тут и комментировать нечего. Представитель Бундеслиги оказался заметно сильнее соперников по группе.

Теперь остается понять, есть ли у «Хоффенхайма» цель финишировать на первом месте.

Прогноз и ставка

На «Црвену Звезду» в предстоящем матче можно поставить за 2.92, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Хоффенхайма» — за 2.39.

Гостевая встреча с «Црвеной Звездой» — это, пожалуй, единственный матч, в котором «Хоффенхайм» может потерять очки. У хозяев действительно неплохая команда, которая, к тому же, будет максимально заряжена.

Ставка — победа «Црвены Звезды» с форой (0) за 2.17.

Также можно обратить внимание на ставку тотал «Црвены Звезды» больше 1,5 за 2.31. Не факт, что немцы захотят тратить много сил в матче, который, по сути, ничего не решает для них. 0