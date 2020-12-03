«Црвена Звезда» — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 2.17) и ставки на Лигу Европы 3 декабря 2020 года

«Црвена Звезда»
Сербский гранд уже находится одной ногой в плей-офф, открытым остается только вопрос, с какого места команда выйдет из группы. У «Црвены Звезды» есть шанс завершить групповой этап на первой строчке.
В четырех предыдущих матчах «Црвена Звезда» одержала три победы. Сербы дважды выиграли у бельгийского «Гента» и разгромили на своем поле чешский «Слован».
Единственная потеря очков до сих пор случилась в гостевой игре с «Хоффенхаймом».
Победная серия «Црвены Звезды» на своем поле составляет уже восемь матчей.
«Хоффенхайм»
Тем временем «Хоффенхайм» уже обеспечил себе участие в плей-офф Лиги Европы.
На данный момент немецкий клуб занимает первое место в группе.
«Хоффенхайм» без особого труда выиграл все предыдущие матчи. Общий счет — 13:1.
Тут и комментировать нечего. Представитель Бундеслиги оказался заметно сильнее соперников по группе.
Теперь остается понять, есть ли у «Хоффенхайма» цель финишировать на первом месте.
Прогноз и ставка
На «Црвену Звезду» в предстоящем матче можно поставить за 2.92, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Хоффенхайма» — за 2.39.
Гостевая встреча с «Црвеной Звездой» — это, пожалуй, единственный матч, в котором «Хоффенхайм» может потерять очки. У хозяев действительно неплохая команда, которая, к тому же, будет максимально заряжена.
Ставка — победа «Црвены Звезды» с форой (0) за 2.17.
Также можно обратить внимание на ставку тотал «Црвены Звезды» больше 1,5 за 2.31. Не факт, что немцы захотят тратить много сил в матче, который, по сути, ничего не решает для них. 0