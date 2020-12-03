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    «Црвена Звезда» остановит «Хоффенхайм»?

    «Црвена Звезда» — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 2.17) и ставки на Лигу Европы 3 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Црвена Звезда» — «Хоффенхайм»
    «Хоффенхайм» уже обеспечил себе участие в плей-офф Лиги Европы
    Сербская «Црвена Звезда» встретится дома немецким «Хоффенхаймом» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 3 декабря в Белграде, начало — в 20:55 мск. Прогноз на «Црвена Звезда» — «Хоффенхайм».
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    Футбол. Лига Европы. Группа L 03 Декабря 2020 года
    Црвена Звезда
  • Белград
    •  Црвена Звезда 20:55 Хоффенхайм Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
    •

    «Црвена Звезда»

    Сербский гранд уже находится одной ногой в плей-офф, открытым остается только вопрос, с какого места команда выйдет из группы. У «Црвены Звезды» есть шанс завершить групповой этап на первой строчке.

    В четырех предыдущих матчах «Црвена Звезда» одержала три победы. Сербы дважды выиграли у бельгийского «Гента» и разгромили на своем поле чешский «Слован».

    Единственная потеря очков до сих пор случилась в гостевой игре с «Хоффенхаймом».

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Победная серия «Црвены Звезды» на своем поле составляет уже восемь матчей.

    «Хоффенхайм»

    Тем временем «Хоффенхайм» уже обеспечил себе участие в плей-офф Лиги Европы.
    На данный момент немецкий клуб занимает первое место в группе.

    «Хоффенхайм» без особого труда выиграл все предыдущие матчи. Общий счет — 13:1.

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    • Тут и комментировать нечего. Представитель Бундеслиги оказался заметно сильнее соперников по группе.

    Теперь остается понять, есть ли у «Хоффенхайма» цель финишировать на первом месте.

    Прогноз и ставка

    На «Црвену Звезду» в предстоящем матче можно поставить за 2.92, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Хоффенхайма» — за 2.39.

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    Гостевая встреча с «Црвеной Звездой» — это, пожалуй, единственный матч, в котором «Хоффенхайм» может потерять очки. У хозяев действительно неплохая команда, которая, к тому же, будет максимально заряжена.

    Ставка — победа «Црвены Звезды» с форой (0) за 2.17.

    Также можно обратить внимание на ставку тотал «Црвены Звезды» больше 1,5 за 2.31. Не факт, что немцы захотят тратить много сил в матче, который, по сути, ничего не решает для них. 0

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    «Црвена Звезда» — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 2.17) и ставки на Лигу Европы 3 декабря 2020 года. Прогноз на «Црвена Звезда» — «Хоффенхайм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.17
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