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    Кто упадет в зону вылета?

    «Вальядолид» — «Леванте». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч Ла Лиги 27 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вальядолид» — «Леванте»
    «Вальядолид» находится аккурат над зоной вылета
    В 11 туре чемпионата Испании «Вальядолид» сыграет на своем поле «Леванте». Игра пройдет на стадионе «Хосе Соррилья» 27 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Вальядолид» — «Леванте».
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    Футбол. Испания. Примера 27 Ноября 2020 года
    Вальядолид
  • Вальядолид
    •  Вальядолид 23:00 Леванте Леванте
  • Валенсия
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.20
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    «Вальядолид»

    Команда из одноименного города сыграла в 10 матчах Примеры. Набрав девять очков, она расположилась на 17-й позиции в таблице над зоной вылета.

    В первой игре чемпионата Испании сезона 2020/2021 подопечные Серхио Гонсалеса дома принимали «Реал Сосьедад». Матч завершился вничью — 1:1.

    20 сентября «Вальядолид» в гостях потерпел поражение от «Бетиса» (0:2), а через неделю бело-фиолетовые разошлись миром с «Сельтой» (1:1).

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    Затем команда потерпела четыре поражения в пяти следующих матчах. Благодаря победам в двух предыдущих турах над «Атлетиком» (2:1) и «Гранадой» клуб поднялся из зоны вылета.

    «Леванте»

    «Леванте», который в минувшем розыгрыше Примере финишировал на 12-й позиции, текущий чемпионат проводит не лучшим образом.

    В девяти сыгранных турах клуб из Валенсии набрал семь очков, и занимает в турнирной таблице третью строчку снизу — 18-ю. Его единственная победа одержана во втором туре первенства, где он переиграл в гостях 3:1 «Осасуну».

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    • Примечательно, что в четырех предыдущих турах коллектив сыграл вничью. При этом во всех из них был зафиксирован результат 1:1.

    В остальных поединках «Лягушки» потерпели поражения, которых было четыре.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,45.

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    Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — «Вальядолид» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,10. 0

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    «Вальядолид» — «Леванте». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч Ла Лиги 27 ноября 2020 года. Прогноз на «Вальядолид» — «Леванте». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.10
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