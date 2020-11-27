«Вальядолид» — «Леванте». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч Ла Лиги 27 ноября 2020 года

«Вальядолид»
Команда из одноименного города сыграла в 10 матчах Примеры. Набрав девять очков, она расположилась на 17-й позиции в таблице над зоной вылета.
В первой игре чемпионата Испании сезона 2020/2021 подопечные Серхио Гонсалеса дома принимали «Реал Сосьедад». Матч завершился вничью — 1:1.
20 сентября «Вальядолид» в гостях потерпел поражение от «Бетиса» (0:2), а через неделю бело-фиолетовые разошлись миром с «Сельтой» (1:1).
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Затем команда потерпела четыре поражения в пяти следующих матчах. Благодаря победам в двух предыдущих турах над «Атлетиком» (2:1) и «Гранадой» клуб поднялся из зоны вылета.
«Леванте»
«Леванте», который в минувшем розыгрыше Примере финишировал на 12-й позиции, текущий чемпионат проводит не лучшим образом.
В девяти сыгранных турах клуб из Валенсии набрал семь очков, и занимает в турнирной таблице третью строчку снизу — 18-ю. Его единственная победа одержана во втором туре первенства, где он переиграл в гостях 3:1 «Осасуну».
Примечательно, что в четырех предыдущих турах коллектив сыграл вничью. При этом во всех из них был зафиксирован результат 1:1.
В остальных поединках «Лягушки» потерпели поражения, которых было четыре.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,45.
Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,20.
Наши прогноз и ставка — «Вальядолид» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,10. 0