«Вальядолид» — «Леванте». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч Ла Лиги 27 ноября 2020 года

В 11 туре чемпионата Испании «Вальядолид» сыграет на своем поле «Леванте». Игра пройдет на стадионе «Хосе Соррилья» 27 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Вальядолид» — «Леванте».

«Вальядолид»

Команда из одноименного города сыграла в 10 матчах Примеры. Набрав девять очков, она расположилась на 17-й позиции в таблице над зоной вылета.

В первой игре чемпионата Испании сезона 2020/2021 подопечные Серхио Гонсалеса дома принимали «Реал Сосьедад». Матч завершился вничью — 1:1.

20 сентября «Вальядолид» в гостях потерпел поражение от «Бетиса» (0:2), а через неделю бело-фиолетовые разошлись миром с «Сельтой» (1:1).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Затем команда потерпела четыре поражения в пяти следующих матчах. Благодаря победам в двух предыдущих турах над «Атлетиком» (2:1) и «Гранадой» клуб поднялся из зоны вылета.

«Леванте»

«Леванте», который в минувшем розыгрыше Примере финишировал на 12-й позиции, текущий чемпионат проводит не лучшим образом.

В девяти сыгранных турах клуб из Валенсии набрал семь очков, и занимает в турнирной таблице третью строчку снизу — 18-ю. Его единственная победа одержана во втором туре первенства, где он переиграл в гостях 3:1 «Осасуну».

Примечательно, что в четырех предыдущих турах коллектив сыграл вничью. При этом во всех из них был зафиксирован результат 1:1.

В остальных поединках «Лягушки» потерпели поражения, которых было четыре.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,45.

Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — «Вальядолид» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,10. 0