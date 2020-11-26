«Тоттенхэм» — «Лудогорец». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 26 ноября 2020 года

В четверг, 26 ноября, «Тоттенхэм» на своем поле примет «Лудогорец» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы J, которая пройдет в Лондоне, начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Лудогорец».

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» занимает первое место в турнирной таблице группы J, имея на своем счету 6 набранных очков.

«Шпоры» успели обыграть ЛАСК (3:0) и «Лудогорец» (3:1), а также проиграть «Антверпену» (0:1).

В английской Премьер-лиге подопечные Жозе Моуринью тоже лидируют, набрав 20 очков в девяти турах.

Календарь и таблица Лиги Европы

В активе лондонцев серия из четырех побед кряду, за время которой они выиграли у «Бернли» (1:0), «Брайтона» (2:1), «Вест Бромвича» (1:0) и «Манчестер Сити» (2:0).

В лазарете «Тоттенхэма» находятся Гарри Уинкс, Яфет Танганга, Эрик Ламела, Мэтт Доэрти и Тоби Алдервейрелд.

«Лудогорец»

«Лудогорец» идет последним в турнирной таблице группы J, не набрав в стартовых трех турах ни одного очка.

В Лиге Европы «орлы» поочередно проиграли «Антверпену» (1:2), ЛАСКу (3:4) и «Тоттенхэму» (1:3).

Что касается чемпионата Болгарии, то там «Лудогорец» лидирует с 26 набранными очками в 11 турах.

После травм в болгарской команде восстанавливаются Кирил Десподов, Ренан, Вандерсон и Марин Игиньо.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Тоттенхэма» — 1.10, победа «Лудогорца» — 29.00, ничья — 9.20.

По болгарским меркам «Лудогорец» — сильный клуб, однако нынешнего уровня явно недостаточно для достойной игры не только в Лиге чемпионов, но и в Лиге Европы.

Да, в трех стартовых матчах «орлы» забили сразу пять мячей, вот только из-за слабой обороны много пропустили и не набрали ни одного балла.

У «шпор» тоже случился провал во встрече с «Антверпеном», но он, вероятно, будет единичным. Команда Моуринью набрала отличный ход, поэтому способна претендовать на триумф как в АПЛ, так и в Лиге Европы.

На своем поле лондонцы сильны, поэтому наш прогноз и ставка: «хозяева выиграют оба тайма» за 1.72.

Также можно присмотреться к ставке «победа "Тоттенхэма" и обе команды забьют» за 2.90. Допускаем, что «Лудогорец» тоже сможет отличиться, но из-за слабой обороны пропустит больше. 0