«Вест Бромвич» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч АПЛ 8 ноября 2020 года

В восьмом туре английской Премьер-лиги «Вест Бромвич» будет принимать «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Хоторнс» 8 ноября. Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Вест Бромвич» — «Тоттенхэм».

«Вест Бромвич»

На данный момент выходцы из Чемпионшипа занимают 18 место в турнирной таблице АПЛ. За семь туров «Альбион» набрал три очка, а пропустил больше остальных — 16 голов.

В девяти матчах в разных турнирах «Вест Бромвичу» удалось победить всего раз. Это была встреча с клубом «Харрогейт» в рамках 1/32 финала Кубка лиги (3:0).

А уже в следующей игре «дрозды» были разгромлены «Эвертоном» в чемпионате (2:5). В 1/16 финала Кубка подопечные Славена Билича по пенальти влетели «Брентфорду» (2:2, 4:5).

Все прогнозы на АПЛ

В Премьер-лиге первый балл в копилку «Вест Бромвича» прилетел во встрече с «Челси» (3:3). В четырех других матчах АПЛ «Альбион» уступил «Саутгемптону» (0:2), расписал мировую с «Бернли» (0:0) и «Брайтоном» (1:1), а также влетел «Фулхэму» (0:2).

«Тоттенхэм»

Лондонскому клубу удалось подняться на четвертое место в таблице. В семи матчах лилейно-белые заработали 14 очков и забили 18 голов. В чемпионате это пока лучший показатель в атаке.

Последний раз «Тоттенхэм» терял очки в Премьер-лиге 16 октября. В домашней игре с «Вест Хэмом» «шпоры» вели 3:0, но умудрились пропустить трешку от «железных» с 82-й по 94-ю минуты. Итог — ничья (3:3).

Затем команда Жозе Моуринью приняла участие в первой встрече группового раунда Лиги Европы. В этом матче лондонцы спокойно раскатали ЛАСК (3:0). А позже в АПЛ «шпоры» одолели «Бернли» (1:0).

В следующем матче Лиги Европы «Тоттенхэм» неожиданно уступил «Антверпену» (0:1), после чего в чемпионате была победа над «Брайтоном» (2:1), а в еврокубках — над «Лудогорцем» (3:1).

Прогноз и ставка

На победу «Вест Бромвича» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6.55, на ничью — 4.52, а на победу «Тоттенхэма» — 1.53.

В родных стенах команда Славена Билича старается играть на равных с любым соперником. Разумеется, за это ее часто наказывают.

Клубы уровня «Вест Бромвича» вполне способны создать проблемы «Тоттенхэму», несмотря на то что лондонцы сейчас выглядят неплохо. Такое уже было не раз даже в текущем сезоне.

Зачастую встречи, где «шпоры» уступали будучи фаворитами, закачивались результативно. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.70. 0