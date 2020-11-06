«Саутгемптон» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч АПЛ 6 ноября 2020 года

В восьмом туре английской Премьер-лиги «Саутгемптон» будет принимать «Ньюкасл». Игра пройдет на стадионе «Сент-Мэри» 6 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Саутгемптон» — «Ньюкасл».

«Саутгемптон»

После семи сыгранных туров команда из одноименного города поднялась на пятое место в таблице. Как ни удивительно, но от лидеров Премьер-лиги она отстает всего на 3 балла.

Последнее поражение в чемпионате «Саутгемптон» потерпел еще 20 сентября. Тогда на «Сент-Мэри» команда Ральфа Хазенхюттля провела ужасный поединок против «Тоттенхэма» (2:5).

После потери очков в матче с лондонским клубом «святые» провели еще пять встреч в АПЛ. В четырех они победили, а еще в одном матче была ничья. В начале этой серии команда переиграла «Бернли» (1:0) и «Вест Бромвич» (2:0).

Календарь и таблица АПЛ

В середине октября «Саутгемптон» сразился с «Челси». На «Стэмфорд Бридж» соперники устроили голевую рубку (3:3). В двух последних матчах «святые» были сильнее «Эвертона» (2:0) и «Астон Виллы» (4:3).

«Ньюкасл»

Футбольный клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн находится пока на 11 позиции с 11 очками в копилке. Но плотность борьбы в АПЛ такова, что от «Саутгемптона», идущего пятым, «горожане» отстают всего на 2 балла.

В конце сентября «Ньюкасл» провел матч в 1/8 финала Кубка лиги против «Ньюпорта». В гостевом поединке «сорокам» пришлось доказывать свое превосходство в серии пенальти. И в итоге представители АПЛ прошли дальше (1:1, 5:4).

С того момента в чемпионате прошло еще четыре матча. В начале октября подопечные Стива Брюса переиграли «Бернли» (3:1), после чего было разгромное поражение от «МЮ» (1:4).

В шестом туре чемпионата Англии «Ньюкасл» спас ничью в противостоянии с «Вулвз» на «Молинью» (1:1), а в первом матче ноября черно-белые взяли верх над «Эвертоном» (2:1).

Прогноз и ставка

Победа «Саутгемптона» в игре шестого тура АПЛ оценивается в 1.96, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.72, а на победу «Ньюкасла» — 4.04.

Безусловно, идущий без поражений «Саутгемптон», по делу считается фаворитом. Однако команда Стива Брюса умеет играть закрыто на чужих полях и терпеть в трудные моменты.

Вскрыть такую оборону «святым» будет крайне непросто. Наши прогноз и ставка — победа «Ньюкасла» или ничья с коэффициентом 1.90. 0