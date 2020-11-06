ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рональд КуманФеноменальная игра вратарей и очередные ошибки Кумана. «Барселона» с трудом обыграла «Динамо» «Зенит» — «Лацио»Лучше, чем ничего. «Зенит» почти простился с плей-офф ЛЧ Шапи открывает счет со штрафногоБезумный матч «Краснодара». Вели 2:0, но посыпались и проиграли
  • 21:59
    • Сборная России разгромила Финляндию на «Кубке Карьяла»
  • 23:00
    • «Наполи» по-волевому переиграл «Риеку», «Реал Сосьедад» минимально обыграл АЗ
  • 22:54
    • «Бенфика» спаслась в матче с «Рейнджерс», «Стандард» проиграл «Леху»
  • 22:52
    • ПАОК разгромил ПСВ, «Гранада» справилась с «Омонией»
  • 22:52
    • «Байер» одолел «Хапоэль», «Ницца» проиграла «Славии»
  • 22:51
    • «Рома» разгромила «Клуж», Майораль оформил дубль
  • 22:46
    • «Тоттенхэм» взял верх над «Лудогорцем» в Болгарии
    Все новости спорта

    Прервет ли «Ньюкасл» беспроигрышную серию «святых»?

    «Саутгемптон» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч АПЛ 6 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Саутгемптон Прогнозы на Ньюкасл Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Ньюкасл»
    Каллум Уилсон
    В восьмом туре английской Премьер-лиги «Саутгемптон» будет принимать «Ньюкасл». Игра пройдет на стадионе «Сент-Мэри» 6 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Саутгемптон» — «Ньюкасл».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Ноября 2020 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 23:00 Ньюкасл Ньюкасл
  • Ньюкасл-на-Тайне
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.95
  • Ставка!
    •

    «Саутгемптон»

    После семи сыгранных туров команда из одноименного города поднялась на пятое место в таблице. Как ни удивительно, но от лидеров Премьер-лиги она отстает всего на 3 балла.

    Последнее поражение в чемпионате «Саутгемптон» потерпел еще 20 сентября. Тогда на «Сент-Мэри» команда Ральфа Хазенхюттля провела ужасный поединок против «Тоттенхэма» (2:5).

    После потери очков в матче с лондонским клубом «святые» провели еще пять встреч в АПЛ. В четырех они победили, а еще в одном матче была ничья. В начале этой серии команда переиграла «Бернли» (1:0) и «Вест Бромвич» (2:0).

    Календарь и таблица АПЛ

    В середине октября «Саутгемптон» сразился с «Челси». На «Стэмфорд Бридж» соперники устроили голевую рубку (3:3). В двух последних матчах «святые» были сильнее «Эвертона» (2:0) и «Астон Виллы» (4:3).

    «Ньюкасл»

    Футбольный клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн находится пока на 11 позиции с 11 очками в копилке. Но плотность борьбы в АПЛ такова, что от «Саутгемптона», идущего пятым, «горожане» отстают всего на 2 балла.

    В конце сентября «Ньюкасл» провел матч в 1/8 финала Кубка лиги против «Ньюпорта». В гостевом поединке «сорокам» пришлось доказывать свое превосходство в серии пенальти. И в итоге представители АПЛ прошли дальше (1:1, 5:4).

  • Трансферный дайджест. 27 октября — 2 ноября
  • Кто зовет Гризманна на родину, где «Барселона» нашла альтернативу Депаю, кем усилится «Атлетико» и другие трансферные новости последних дней
  • 02/11/2020

    • С того момента в чемпионате прошло еще четыре матча. В начале октября подопечные Стива Брюса переиграли «Бернли» (3:1), после чего было разгромное поражение от «МЮ» (1:4).

    В шестом туре чемпионата Англии «Ньюкасл» спас ничью в противостоянии с «Вулвз» на «Молинью» (1:1), а в первом матче ноября черно-белые взяли верх над «Эвертоном» (2:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Саутгемптона» в игре шестого тура АПЛ оценивается в 1.96, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.72, а на победу «Ньюкасла» — 4.04.

    20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru 15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru

    Безусловно, идущий без поражений «Саутгемптон», по делу считается фаворитом. Однако команда Стива Брюса умеет играть закрыто на чужих полях и терпеть в трудные моменты.

    Вскрыть такую оборону «святым» будет крайне непросто. Наши прогноз и ставка — победа «Ньюкасла» или ничья с коэффициентом 1.90. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Сочи — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Брайтон — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вердер — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сассуоло — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эльче — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Страсбур — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Экспресс дня 6 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Шапи открывает счет со штрафного
  • Безумный матч «Краснодара». Вели 2:0, но посыпались и проиграли
    • Вчера в 02:24     Антуан Гризманн
  • Трансферный дайджест. 27 октября — 2 ноября
    • 21:58 02/11/2020     «Локомотив» — «Атлетико»
  • Заслуженная ничья. ВАР и Гильерме помогли «Локо» добыть важное очко
    • 02:52 04/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Саутгемптон» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч АПЛ 6 ноября 2020 года. Прогноз на «Саутгемптон» — «Ньюкасл». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры