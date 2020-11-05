«Риека» — «Наполи». Прогноз (к. 2.80) и ставки на Лигу Европы 5 ноября 2020 года

«Риека» встретится на своем поле с «Наполи» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 5 ноября в Праге, начало — в 20:55 мск. Прогноз на «Риека» — «Наполи».

«Риека»

Первую встречу в новом еврокубковом сезоне команда принимала «Реал Сосьедад». В поединке с ним хозяева потерпели поражение на 93-й минуте (0:1).

Во втором туре группового этапа Лиги Европы команда также проиграла. В гостевом матче она потерпела разгром от АЗ (1:4).

«Риеке» пришлось пробиваться в групповой этап через квалификацию. Сначала хорваты прошли украинский «Колос», а потом выиграли у «Копенгагена».

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В национальном чемпионате клуб занимает четвертое место после семи поединков. Отставание от лидера «Динамо» Загреб составляет 11 баллов при двух играх в запасе.

«Наполи»

Итальянский клуб стал в первом туре группы потерпели сенсационное поражение. «Наполи» на своем поле уступил АЗ (0:1).

Во втором туре «адзурри» реабилитировались, сумев победить на выезде лидера чемпионата Испании «Реал Сосьедад» со счетом 1:0, и теперь занимают второе место в квартете.

В Серии А подопечные Дженнаро Гаттузо приняли участие в шести матчах, в ходе которых они заработали 11 очков. В таблице чемпионата «Наполи» находится на пятой позиции.

На данный момент разрыв между «Миланом», идущим первым, составляет пять пунктов. Также «Партенопеи» опережают «Сассуоло», «Ювентус» и «Аталанта».

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,22.

Успех хозяев поля оценивается в 13,00, тогда как ничья — в 6,00.

Наши прогноз и ставка на матч — «Наполи» выиграет, и обе команды забьют за 2,80. 0