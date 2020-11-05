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    Удержится ли «Наполи» на втором месте в группе?

    «Риека» — «Наполи». Прогноз (к. 2.80) и ставки на Лигу Европы 5 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Риека» — «Наполи»
    «Наполи» — фаворит матча
    «Риека» встретится на своем поле с «Наполи» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 5 ноября в Праге, начало — в 20:55 мск. Прогноз на «Риека» — «Наполи».
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    Футбол. Лига Европы. Группа F 05 Ноября 2020 года
    Риека
  • Риека
    •  Риека 20:55 Наполи Наполи
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    «Риека»

    Первую встречу в новом еврокубковом сезоне команда принимала «Реал Сосьедад». В поединке с ним хозяева потерпели поражение на 93-й минуте (0:1).

    Во втором туре группового этапа Лиги Европы команда также проиграла. В гостевом матче она потерпела разгром от АЗ (1:4).

    «Риеке» пришлось пробиваться в групповой этап через квалификацию. Сначала хорваты прошли украинский «Колос», а потом выиграли у «Копенгагена».

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В национальном чемпионате клуб занимает четвертое место после семи поединков. Отставание от лидера «Динамо» Загреб составляет 11 баллов при двух играх в запасе.

    «Наполи»

    Итальянский клуб стал в первом туре группы потерпели сенсационное поражение. «Наполи» на своем поле уступил АЗ (0:1).

    Во втором туре «адзурри» реабилитировались, сумев победить на выезде лидера чемпионата Испании «Реал Сосьедад» со счетом 1:0, и теперь занимают второе место в квартете.

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    • В Серии А подопечные Дженнаро Гаттузо приняли участие в шести матчах, в ходе которых они заработали 11 очков. В таблице чемпионата «Наполи» находится на пятой позиции.

    На данный момент разрыв между «Миланом», идущим первым, составляет пять пунктов. Также «Партенопеи» опережают «Сассуоло», «Ювентус» и «Аталанта».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,22.

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    Успех хозяев поля оценивается в 13,00, тогда как ничья — в 6,00.

    Наши прогноз и ставка на матч — «Наполи» выиграет, и обе команды забьют за 2,80. 0

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    «Риека» — «Наполи». Прогноз (к. 2.80) и ставки на Лигу Европы 5 ноября 2020 года. Прогноз на «Риека» — «Наполи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.80
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