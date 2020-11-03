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    Сможет ли «Зальцбург» остановить «Баварию»?

    «Зальцбург» — «Бавария». Прогноз (2.09) и ставки на Лигу чемпионов 3 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Зальцбург» — «Бавария»
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    «Зальцбург» встретится на своем поле с «Баварией» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 3 ноября в Зальцбурге, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Зальцбург» — «Бавария».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 03 Ноября 2020 года
    Зальцбург
  • Зальцбург
    •  Зальцбург 23:00 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.50
  • X
  • 6.00
  • 2
  • 1.35
  • Ставка!
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    «Зальцбург»

    В австрийском клубе не скрывают своего разочарования после первых туров. На самом деле, «Зальцбургу» действительно немного не повезло и в первом туре, и во втором. Но с другой стороны, все закономерно.

    В стартовом матче команда Джесси Марша сыграла вничью с «Локомотивом». И этот результат если не шокировал, то уж точно удивил. Мало кто ожидал, что «железнодорожники» не проиграют в Австрии.

    Но эта игра показала, что у «Зальцбурга» есть не только классное нападение, но и проблемы в защите. Два пропущенных мяча от «Локомотива» могут свидетельствовать только об одном — с твоей обороной точно что-то не так.

    В матче с «Атлетико» чемпион Австрии снова забил два мяча. Более того, какое-то время «Зальцбург» даже вел в счете, но в итоге — поражение. Команда Диего Симеоне тоже воспользовалась проблемами соперника в защите.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Подробно рассказывать о результатах «Зальцбурга» в чемпионате Австрии нет смысла. Там сплошные победы с общей, неприличной для остальных команд, разницей мячей.

    «Бавария»

    Лучшая команда Европы, как и положено, стартовала с двух побед. С одной лишь разницей, в домашнем матче с «Атлетико» игроки «Баварии» действительно были заряжены, а в московской игре с «Локомотивом» откровенно врубили энергосберегающий режим.

    «Бавария» выиграла у «Атлетико» со счетом 4:0. Даже с учетом мощи мюнхенской машины, этот результат слегка удивил. Это был первый случай, когда «Атлетико» так крупно проиграл под руководством Симеоне.

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    • А в Москве «Бавария» банально не захотела играть в полную силу. Отсюда и всего лишь 2:1, а не 5:0 или 8:2. Не будем при этом отрицать, что «Локомотив» действительно очень старался, и все-таки много зависело, прежде всего, от «Баварии».

    В Бундеслиге у «Баварии» тоже все под контролем. В минувшие выходные команда Ханса-Дитера Флика выиграла у «Кельна», благодаря чему осталась в таблице на первом месте.

    Прогноз и ставка

    На победу «Зальцбурга» в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 8.00, на ничью за 6.10, а на «Баварию» — за 1.36.

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    «Бавария» уверенно идет к тому, чтобы выиграть все шесть матчей в группе. Разве что «Атлетико» в домашнем матче постарается взять реванш — это единственная игра, где чемпион Германии может потерять очки. В остальных же случаях это маловероятно.

    В «Зальцбурге», безусловно, думают иначе, но проблемы в защите вряд ли позволят хозяевам добиться положительного результата, даже если они идеально сыграют в атаке.

    Ставка - победа «Баварии» + обе команды забьют за 2.09.

    А также ставка на тотал каждого тайма больше 1,5 за 2.50. Матч будет роскошным, в этом можно не сомневаться. 0

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    «Зальцбург» — «Бавария». Прогноз (2.09) и ставки на Лигу чемпионов 3 ноября 2020 года . Прогноз на «Зальцбург» — «Бавария». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50
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