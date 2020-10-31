«Осасуна» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Примеры 31 октября 2020 года

В матче 8 тура испанской Примеры «Осасуна» примет у себя дома «Атлетико». Поединок состоится на стадионе «Эль Садара» 31 октября. Начало игры в 20:30 по мск. Прогноз на «Осасуна» — «Атлетико».

«Осасуна»

Команда не проигрывает уже три тура подряд и вплотную подобралась к пятерке лидеров чемпионата. Сейчас «Осасуна» располагается на 7 строчке с 10 баллами в активе.

«Красные» не пропускали в последних трех турах, добыв две победы и раз сыграв вничью. В прошлом туре хозяева обыграли «Атлетик» 1:0, а перед этим довольствовались нулевой ничьей с «Эйбаром». Также со счетом 2:0 команда обыграла дома «Сельту».

На своем стадионе коллектив выиграл два матча подряд, сделав это без единого пропущенного мяча.

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«Осасуна» имеет заполненный лазарет. В нем находятся Аридан, Луис Авилья, Хуан Перес, Хонатан Каллери, Анте Будимир и Дарко Брашанац.

«Атлетико»

В нынешнем сезоне «Атлетико» сыграл 5 матчей и еще ни разу не проиграл — 3 победы и 2 ничьи. Кроме того, подопечные Диего Симеоне пропустили всего один мяч, что является лучшим показателем надежности в чемпионате на данный момент.

«Матрасники» набрали 11 очков и сейчас занимают 5 место. Еще одна победа позволит им побороться сразу за второе место. Отметим, что у «полосатых» второй показатель по результативности — 10 голов.

«Атлетико» выиграл два последних матча Примеры. Команда Симеоне одолела «Бетис» и «Сельту» со счетом 2:0. Также за этот период у клуба было две встречи в Лиге чемпионов, где удалось обыграть «Зальцбург» 3:2, ну и разгромно уступить «Баварии» 0:4.

«Матрасники» не досчитаются Диего Косты, Шиме Врсалько и Янника Карраско. Есть вопросы по готовности Сауля.

Прогноз и ставка

«Осасуну» букмекеры оценивают коэффициентом 5.40, тогда как на «Атлетико» они предлагают 1.82. Ничья в этом случае оценивается цифрой 3.30.

Последние 4 очные встречи — это сухие победы «Атлетико» с отрывом как минимум в два гола. 17 июня была самая крупная победа со счетом 5:0.

«Матрасники» имеют хороший показатель надежности обороны в чемпионате и еще ни разу не проигрывали. При этом и «Осасуна» мало пропускала в последних выступлениях. Прогнозируем тотал меньше 2.5 за 1.61. 0