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    «Осасуна» и «Атлетико» проведут скромный поединок?

    «Осасуна» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Примеры 31 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Осасуна» — «Атлетико»
    Луис Суарес
    В матче 8 тура испанской Примеры «Осасуна» примет у себя дома «Атлетико». Поединок состоится на стадионе «Эль Садара» 31 октября. Начало игры в 20:30 по мск. Прогноз на «Осасуна» — «Атлетико».
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    Футбол. Испания. Примера 31 Октября 2020 года
    Осасуна
  • Памплона
    •  Осасуна 20:30 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.20
  • 2
  • 1.80
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    «Осасуна»

    Команда не проигрывает уже три тура подряд и вплотную подобралась к пятерке лидеров чемпионата. Сейчас «Осасуна» располагается на 7 строчке с 10 баллами в активе.

    «Красные» не пропускали в последних трех турах, добыв две победы и раз сыграв вничью. В прошлом туре хозяева обыграли «Атлетик» 1:0, а перед этим довольствовались нулевой ничьей с «Эйбаром». Также со счетом 2:0 команда обыграла дома «Сельту».

    На своем стадионе коллектив выиграл два матча подряд, сделав это без единого пропущенного мяча.

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    «Осасуна» имеет заполненный лазарет. В нем находятся Аридан, Луис Авилья, Хуан Перес, Хонатан Каллери, Анте Будимир и Дарко Брашанац.

    «Атлетико»

    В нынешнем сезоне «Атлетико» сыграл 5 матчей и еще ни разу не проиграл — 3 победы и 2 ничьи. Кроме того, подопечные Диего Симеоне пропустили всего один мяч, что является лучшим показателем надежности в чемпионате на данный момент.

    «Матрасники» набрали 11 очков и сейчас занимают 5 место. Еще одна победа позволит им побороться сразу за второе место. Отметим, что у «полосатых» второй показатель по результативности — 10 голов.

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  • 26/10/2020

    • «Атлетико» выиграл два последних матча Примеры. Команда Симеоне одолела «Бетис» и «Сельту» со счетом 2:0. Также за этот период у клуба было две встречи в Лиге чемпионов, где удалось обыграть «Зальцбург» 3:2, ну и разгромно уступить «Баварии» 0:4.

    «Матрасники» не досчитаются Диего Косты, Шиме Врсалько и Янника Карраско. Есть вопросы по готовности Сауля.

    Прогноз и ставка

    «Осасуну» букмекеры оценивают коэффициентом 5.40, тогда как на «Атлетико» они предлагают 1.82. Ничья в этом случае оценивается цифрой 3.30.

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    Последние 4 очные встречи — это сухие победы «Атлетико» с отрывом как минимум в два гола. 17 июня была самая крупная победа со счетом 5:0.

    «Матрасники» имеют хороший показатель надежности обороны в чемпионате и еще ни разу не проигрывали. При этом и «Осасуна» мало пропускала в последних выступлениях. Прогнозируем тотал меньше 2.5 за 1.61. 0

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    «Осасуна» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Примеры 31 октября 2020 года. Прогноз на «Осасуна» — «Атлетико». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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