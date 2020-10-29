«Омония» — ПСВ. Прогноз (к. 2.05) и ставки на Лигу Европы 29 октября 2020 года

«Омония» встретится на своем поле с ПСВ в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 29 октября, начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Омония» — ПСВ.

«Омония»

«Омония», как чемпион Кипра прошлого сезона, начала свою еврокомпанию в самом престижном турнире Европы, но с пути чемпионов и с первого раунда отбора.

Первые два этапа клуб из Никосии прошел только по итогам экстра-тайма, одолев в гостях «Арарат-Армению» (1:0) и польскую «Легию» (2:0).

На третьей стадии квалификации «зелено-белые» только в серии послематчевых пенальти выбили сербскую «Црвену Звезду», сыграв в основное и доп время 1:1. Однако перед самым групповым этапом ЛЧ они были остановлены греческим «Олимпиакосом», проиграв ему на выезде 0:2.

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В первом туре группы коллектив разошелся миром с ПАОКом (1:1) на выезде. После семи матчей чемпионата Кипра «Омония» идет четвертой, выиграв четыре встречи при трех ничьих.

ПСВ

В этом сезоне ПСВ пришлось пробиваться в групповой этап Лиги Европы через квалификацию. Впрочем, каких-то серьезных проблем с этим у голландского клуба не возникло.

В третьем раунде отбора клуб из Эйндховена разгромил словенскую «Муру» со счетом 5:1.

А в решающем раунде ПСВ одержал победу над норвежским «Русенборгом» (2:0). В 1-м туре группы команда проиграла на выезде «Гранаде» (1:2) на выезде.

В чемпионате Нидерландов ПСВ занимает третье месте, набрав 13 очков. От лидера «Аякса» и «Витесса» он отстает на два балла.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают гостей фаворитом матча, коэффициент на победу которых равен 1,80.

Успех хозяев поля оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка на матч — ПСВ выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05. 0