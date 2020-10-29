ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Бавария»Обидно, но не стыдно. «Локо» не набрал очков, но заставил «Баварию» попотеть Пеп ГвардиолаПереломный момент для «Сити»? Команда Гвардиолы легко разобралась с «Марселем» Фрагмент матчаМолодежь вновь не подвела. «Шахтер» не позволил «Интеру» победить
  • 19:45
    • Сафонов, Берг и Вильена выйдут в старте «Краснодара» на матч с «Челси»
  • 20:18
    • «Крылья Советов» возглавили турнирную таблицу ФНЛ
  • 20:02
    • Кин сыграет против «Истанбул Башакшехир» с первых минут
  • 17:05
    • Безбородов и Левников отстранены по итогам матча «Краснодар» — «Спартак»
  • 16:53
    • Назначены арбитры на матчи 13-го тура РПЛ
  • 16:38
    • Дортмундская «Боруссия» заинтересовалась Кварацхелией
  • 16:21
    • «Зенит» и ЦСКА одержали разгромные победы в молодежном первенстве
    Все новости спорта

    Наберет ли ПСВ первые очки в Лиге Европы?

    «Омония» — ПСВ. Прогноз (к. 2.05) и ставки на Лигу Европы 29 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на ПСВ Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Омония» — ПСВ
    ПСВ проиграл в 1-м туре группы ЛЕ
    «Омония» встретится на своем поле с ПСВ в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 29 октября, начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Омония» — ПСВ.

    «Омония»

    «Омония», как чемпион Кипра прошлого сезона, начала свою еврокомпанию в самом престижном турнире Европы, но с пути чемпионов и с первого раунда отбора.

    Первые два этапа клуб из Никосии прошел только по итогам экстра-тайма, одолев в гостях «Арарат-Армению» (1:0) и польскую «Легию» (2:0).

    На третьей стадии квалификации «зелено-белые» только в серии послематчевых пенальти выбили сербскую «Црвену Звезду», сыграв в основное и доп время 1:1. Однако перед самым групповым этапом ЛЧ они были остановлены греческим «Олимпиакосом», проиграв ему на выезде 0:2.

    Все прогнозы на футбол

    В первом туре группы коллектив разошелся миром с ПАОКом (1:1) на выезде. После семи матчей чемпионата Кипра «Омония» идет четвертой, выиграв четыре встречи при трех ничьих.

    ПСВ

    В этом сезоне ПСВ пришлось пробиваться в групповой этап Лиги Европы через квалификацию. Впрочем, каких-то серьезных проблем с этим у голландского клуба не возникло.

    В третьем раунде отбора клуб из Эйндховена разгромил словенскую «Муру» со счетом 5:1.

  • Ночь ярких дублеров. В «Тоттенхэме» заблистал Винисиус, в «Лестере» — Ихеаначо
  • В футбольной Лиге Европы состоялся первый тур группового этапа
  • 24/10/2020

    • А в решающем раунде ПСВ одержал победу над норвежским «Русенборгом» (2:0). В 1-м туре группы команда проиграла на выезде «Гранаде» (1:2) на выезде.

    В чемпионате Нидерландов ПСВ занимает третье месте, набрав 13 очков. От лидера «Аякса» и «Витесса» он отстает на два балла.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают гостей фаворитом матча, коэффициент на победу которых равен 1,80.

    20 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    Успех хозяев поля оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка на матч — ПСВ выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.73
  • Прогноз на матч Краснодар — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  7.30
  • Прогноз на матч Краснодар — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.69
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.20
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Кардифф Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ювентус — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ференцварош — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Ювентус — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Брюгге — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  6.10
  • Экспресс дня 28 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Севилья — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Хабиб Нурмагомедов
  • Абсолютно великий. Хабиб ушел максимально красиво
    • 12:56 25/10/2020     Зинедин Зидан
  • Зидан допустил серьезную ошибку, «Шахтер» резервным составом шокировал «Реал»
    • 14:00 22/10/2020     Лионель Месси
  • Угроза Лиге чемпионов. Возможно ли появление европейской Суперлиги?
    • 21:17 22/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Омония» — ПСВ. Прогноз (к. 2.05) и ставки на Лигу Европы 29 октября 2020 года. Прогноз на «Омония» — ПСВ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры