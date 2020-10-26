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    «Бенфика» снова порадует яркой игрой в атаке?

    «Бенфика» — «Белененсеш». Прогноз (к. 2.68) и ставки на чемпионат Португалии 26 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Бенфику
    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Белененсеш»
    «Бенфика» забила 13 мячей в четырех турах чемпионата Португалии
    «Бенфика» встретится на своем поле с «Белененсешем» в рамках пятого тура чемпионата Португалии. Игра пройдет 26 октября в Лиссабоне, начало — в 23:15 мск. Прогноз на «Бенфика» — «Белененсеш».
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    Футбол. Португалия. Примера 26 Октября 2020 года
    Бенфика
  • Лиссабон
    •  Бенфика 23:15 Белененсеш Белененсеш
  • Лиссабон
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    Коэффициенты на матч
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  • 9.00
  • 2
  • 22.00
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    «Бенфика»

    «Бенфика» идеально начала новый чемпионат Португалии, сходу дав понять, что в этом сезоне даже «Порту» будет сложно подвинуть ее с первого места.

    После четырех туров в активе «орлов» 12 очков. И судя по результатам, «Бенфика» после возвращения Жоржи Жезуша на пост главного тренера заточена, в первую очередь, под атакующий футбол.

    «Бенфика» забила уже 13 мячей, хотя в соперниках у нее были очень даже крепкие команды.

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    • Кроме того, нельзя не учитывать уверенную победу над «Лехтом» в первом туре группового этапа Лиги Европы. «Бенфика» дважды пропустила, но в ответ забила полякам четыре мяча.

    «Белененсеш»

    У «Белененсеша» пока тоже все хорошо. Хотя понятно, что сравнения с «Бенфикой» здесь не совсем уместны. После четырех туров «Белененсеш» занимает десятое место, набрав пять очков. Для скромной команды гостей это более чем удачный старт.

    Два предыдущих матча «Белененсеша» завершились вничью. Комнада Пети разошлась миром с «Насьоналем» и «Морейренсе». В обоих случаях — 0:0.

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    Единственную пока что победу «Белененсеш» одержал в гостевой игре с «Виторией Гимарайнш» (1:0).

    У «Белененсеша» явные проблемы с игрой в атаке, но команда при этом крайне мало пропускает. Поразить ворота «Белененсеша» смог пока что только «Фамаликан».

    Прогноз и ставка

    Победу «Бенфики» букмекеры предлагают за 1.11, на ничью можно поставить за 9.30, а на «Белененсеш» — за 23.00.

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    Пожалуй, этот не тот случай, когда нужно рассуждать о возможной сенсации. Несмотря на всю свою упертость, «Белененсешу» будет сложно остановить мощное нападение «Бенфики».

    Другой вопрос, будет ли здесь разгром. «Бенфика» все-таки тоже не может в каждой игре забивать больше трех мячей.

    Рискнем — ставка на победу «Белененсеша» с форой (+2,5) за 1.80.

    Еще один интересный вариант — обе команды забьют за 2.68. «Бенфика» — в этом можно не сомневаться — вряд ли будет сильно осторожничать, поэтому у гостей наверняка будет несколько неплохих шансов забить. 0

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    «Бенфика» — «Белененсеш». Прогноз (к. 2.68) и ставки на чемпионат Португалии 26 октября 2020 года. Прогноз на «Бенфика» — «Белененсеш». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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