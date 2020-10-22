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    «Тоттенхэм» испытает проблемы в игре с ЛАСКом?

    «Тоттенхэм» — ЛАСК. Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Лиги Европы 22 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — ЛАСК
    Деле Алли
    В рамках первого тура Лиги Европы лондонский «Тоттенхэм» дома примет австрийский ЛАСК. Команды встретятся 22 октября на одноименном стадионе хозяев. Начало матча в 22:00 по мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — ЛАСК.
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    Футбол. Лига Европы. Группа J 22 Октября 2020 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 22:00 ЛАСК ЛАСК
  • Линц
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.33
  • X
  • 5.80
  • 2
  • 8.50
  • Ставка!
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    «Тоттенхэм»

    Тогда как многие конкуренты клуба в АПЛ сыграли лишь по 5-6 матчей, «Тоттенхэм» провел уже 10 официальных встреч. Команде пришлось пройти три стадии квалификации Лиги Европы.

    Еврокубки начались для «шпор» с матча против «Локомотива» Пловдив, который они выиграли 2:1. После этого был выезд к «Шкендии 79». Там подопечные Моуринью выиграли 3:1. В последнем раунде квалификации его футболисты разгромили «Маккаби» Хайфа 7:2.

    «Тоттенхэм» не проигрывает уже 9 матчей. Но вот пропускает команда часто. 18 октября хозяева сыграли вничью с «Вест Хэмом» 3:3. Перед этим «шпоры» уничтожили «Ман Юнайтед» 6:1. В елом «белые» пропускали во всех официальных играх этого сезона.

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    Под вопросом участие Ло Челсо и Эрика Дайера. Вряд ли выйдет Танганга. Но это не такие уж и серьезные проблемы.

    ЛАСК

    Австрийцы начали свой путь в Лиге Европы с полуфинальной стадии квалификации, где они разгромили «Дунайскую Стреду» со счетом 7:0. В решающем поединке команда разбила «Спортинг» со счетом 4:1, чего никто не ожидал.

    В последних матчах ЛАСК проиграл «Рапиду» 0:3 в матче чемпионата. После этого фиаско «черно-белые» прошли «Воргль» в Кубке Австрии (3:0).

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    • В последних пяти матчах с участием гостей забивалось не менее трех голов.

    В прошлом сезоне команда вышла из группы и дошла до стади 1/8 финала. Там она встретилась с «Манчестер Юнайтед» и проиграла 1:2.

    Прогноз и ставка

    «Тоттенхэм» считается в этой игре фаворитом за 1.35. На ЛАСК букмекеры решили поставить 8.90. Ничья оценивается в 5.40.

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    Считаем, что ЛАСК незаслуженно дали статус абсолютного андердога. Все-таки команда разгромила «Спортинг» в финале отбора. С МЮ в 1/8 финала плей-офф прошлого сезона сыграла вполне достойно по счету.

    Учитывая, что «Тоттенхэм» так много пропустил в последней игре, ставим на Ф2 (+1.5) за 1.89. 0

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