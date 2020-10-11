«Интер Майами» — «Хьюстон Динамо». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч МЛС 11 октября 2020 года

В ночь с 10 на 11 октября в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» на своем поле сыграет с «Хьюстон Динамо». Прогноз на «Интер Майами» — «Хьюстон Динамо».

«Интер Майами»

«Интер Майами» в своем дебютном сезоне в МЛС после 16 туров регулярки идет на 12 месте в Восточной конференции, имея в своей копилке 14 баллов, уступая четыре очка зоне плей-офф.

Накануне клуб Бекхэма на выезде благодаря дебютному голу за океаном Гонсало Игуаина обыграл в гостях «Нью-Йорк Ред Буллз» со счетом 2:1.

Перед этим коллектив проиграл три встречи подряд. В этот период он на своей арен был бит тем же «Нью-Йорк РБ» (1:4) и «Нью-Йорк Сити» (2:3), а также потерпел гостевое фиаско от «Филадельфии» — 0:3.

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На своей арене «Интер Майами» в текущем первенстве выиграл две игры при одной мировой и трех поражениях, разница мячей — 8:11.

«Хьюстон Динамо»

«Хьюстон Динамо» с 19 набранными очками находится на девятой месте в Западной конференции, уступая зоне плей-офф по разнице мячей.

«Оранжевые» также накануне прервали свою безвыигрышную серию, обыграв на своей арене «Даллас» со счетом 2:0. Перед этим они трижды проиграли и трижды сыграли вничью.

Немного ранее они уступили на своей территории «Канзас-Сити» (1:2) и расписали гостевую мировую с «Нэшвиллом» — 1:1.

Хьюстонцы не особо удачно играют в гостях в этом чемпионате, выиграв лишь раз при четырех ничьих и поражениях, разница забитых и пропущенных — 13:20.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Интер Майами» — 1.77, победа «Хьюстон Динамо» — 4.32, ничья — 4.00.

С подписанием ряда опытных игроков в линию атаки, «Интер» теперь забивает почти в каждом матче, но проблемы в обороне пока никуда не делись.

Поэтому в этом матче рекомендуем ставить — обе забьют: да. 0