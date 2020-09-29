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    Пробьется ли киевское «Динамо» в групповой этап?

    «Динамо» Киев — «Гент». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 29 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Киев — «Гент»
    Виталий Буяльский
    Во вторник, 29 сентября, киевское «Динамо» на своем поле примет «Гент» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на НСК «Олимпийский», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Динамо» Киев — «Гент».
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 29 Сентября 2020 года
    Динамо К
  • Киев
    •  Динамо К 22:00 Гент Гент
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Динамо» Киев

    Киевское «Динамо» начало турнирный путь в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, в котором на своем поле обыграло нидерландский АЗ (2:0), удивив многих скептиков.

    В первой игре раунда плей-офф подопечные Мирчи Луческу в гостях нанесли поражение «Генту» (2:1) благодаря голам Владислава Супряги и Карлоса де Пены.

    В украинской Премьер-лиге «сине-белые» успели провести четыре встречи, в которых обыграли «Олимпик» (4:1), «Львов» (3:1) и «Минай» (4:0), а также разошлись миром с «Десной» (0:0).

    Также «Динамо» в конце августа завоевало Суперкубок Украины, выиграв у донецкого «Шахтера» (3:1).

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    После травмы у динамовцев восстанавливается Денис Попов. Также некоторое время не играл Жерсон Родригес, но он уже вернулся в общую группу.

    «Гент»

    «Гент» тоже стартовал в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, когда прошел венский «Рапид» (2:1).

    В домашней игре с киевским «Динамо» бельгийскую команду подвело удаление Романа Безуса при ничейном счете. В меньшинстве подопечные Вима де Декера преимущественно оборонялись.

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    В чемпионате Бельгии «буйволы» провели семь матчей, в которых одержали две победы и потерпели пять поражений. Накануне вылета в Киев они уступили «Хеверли Лувен» (2:3).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После травм у «Гента» восстанавливаются Роман Яремчук, Александр де Брейн, Георгий Чакветадзе и Свен Кумс.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Динамо» — 1.80, победа «Гента» — 4.30, ничья — 3.80.

    Оборону украинского вице-чемпиона сложно назвать стабильно прочной, а во вторник вечером от ее действий будет многое зависеть, поскольку «буйволы» приедут в Киев с решимостью забить не меньше двух голов, чтобы выйти в групповой этап.

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    Впрочем, если «Гент» будет рискованно идти вперед, то у «Динамо» появится больше свободных зон для организации контратак. И вот здесь мы рассчитываем на футбольный разум Луческу, который умеет тактически переигрывать оппонентов.

    Учитывая общую результативность киевлян, допускаем, что они одним точным ударом не обойдутся. Наш прогноз — «индивидуальный тотал "Динамо" больше 1,5» за 1.82.

    Также можно присмотреться к ставке «обе команды забьют» за 1.74. Ждем бескомпромиссной борьбы, ведь шансы не потеряны ни для одной из сторон. 0

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    «Динамо» Киев — «Гент». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 29 сентября 2020 года. Прогноз на «Динамо» Киев — «Гент». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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