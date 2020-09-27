«Ахмат» — «Урал». Прогноз (к. 1.96) и ставки на чемпионат России 27 сентября 2020 года

Грозненский «Ахмат» встретится на своем поле с «Уралом» в рамках девятого тура чемпионата России. Матч состоится 27 сентября в Грозном, начало — в 16:30 мск. Прогноз на «Ахмат» — «Урал».

«Ахмат»

Грозненский клуб неплохо начал сезон, выиграл три из пяти первых матчей. В пятом туре «Ахмат» и вовсе выиграл на выезде у «Локомотива», несмотря на то, что доигрывал матч вдевятером.

Но сразу после этого «Ахмат» выдал серию из трех поражений — от ЦСКА, «Сочи» и «Динамо».

Все эти команды превосходят грозненцев по качеству состава, как и «Локомотив», поэтому вряд ли стоит говорить о каком-то кризисе. Никто и не ждал, что «Ахмат» будет претендовать на что-то серьезное.

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Середина турнирной таблицы — это и есть реальный уровень «Ахмата», который прямо сейчас находится на десятом месте.

«Урал»

То же самое можно сказать и про «Урал», который, как и «Ахмат», набрал в восьми турах 10 очков, но уступает ближайшему сопернику по дополнительным показателям.

«Урал» при этом потерпел только два поражения. А беспроигрышная серия команды из Екатеринбурга на данный момент составляет три матча.

В предыдущем туре «Урал» сыграл вничью с «Зенитом» — абсолютно заслуженный результат, никакого везения. Более того, арбитр встречи ошибочно засчитал гол в ворота «Урала».

Также стоит отметить, что ранее «Урал» сыграл вничью с «Локомотивом» и «Рубином» и одержал победу над «Краснодаром». Гостевая ничья в матче против «Сочи» — тоже отличный результат.

Прогноз и ставка

Очевидно, что явного фаворита в этом матче нет. Букмекеры предлагают поставить на «Ахмат» за 1.96, на ничью за 3.60, а на «Урал» — за 4.25.

Сложно сказать, почему так получается, но «Ахмат» крайне редко обыгрывает «Урал» на своем поле. За всю историю противостояния у грозненцев лишь две победы над клубом из Екатеринбурга. Последняя была три с половиной года назад.

И сейчас, по всей видимости, «Урал» тоже может рассчитывать на положительный результат. В первую очередь, благодаря собственной игре. Лучшее тому подтверждение — матчи с «Зенитом» и «Локомотивом».

Наша ставка — победа «Урала» или ничья за 1.96. А также тотал «Урала» больше 1,0 за 2.43. 0