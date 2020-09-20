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    «Сороки» прервут безвыигрышную серию с «чайками»?

    «Ньюкасл» — «Брайтон». Прогноз (к. 2.72) и ставки на матч чемпионата Англии 20 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Брайтон»
    Айзак Хейден
    В воскресенье, 20 сентября, во втором туре розыгрыша АПЛ сезона 2020/21 «Ньюкасл» на своем стадиона «Сент-Джеймс Парк» примет «Брайтон». Начало встречи — в 16:00 по мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Брайтон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Сентября 2020 года
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  • X
  • 3.25
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  • 2.77
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    «Ньюкасл»

    В прошлом сезоне «Ньюкасл» финишировал на 13-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

    Команда Стива Брюса летом провернула несколько хороших трансферов. И результаты не заставили себя долго ждать.

    В первом туре нового чемпионата «сорокам» удалось обыграть на выезде «Вест Хэм» со счетом 2:0, забив оба мяча после перерыва.

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    • После чего они дома в Кубке лиги полурезервным составом разобрались с «Блэкберном» (1:0), который выступает в Чемпионшипе.

    «Брайтон»

    «Брайтон» в прошлом сезоне АПЛ занял 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, финишировав в семи очках от зоны вылета.

    Игра первого тура нового чемпионата закончилась для «чаек» неудачно. Они на своей территории были повержены лондонским «Челси» со счетом 1:3.

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    • Затем «сине-белые» в матче Кубка лиги дома разгромили «Портсмут» (4:0), играющий в третьем по силе дивизионе Англии.

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    В минувшем сезоне оба матча этих команд закончились по 0:0. Отметим, что «сороки» не могут одолеть «чаек» в шести встречах подряд, дважды проиграв при четырех мировых исходах.

    Прогноз на «Ньюкасл» — «Брайтон»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ньюкасла» предлагают — 2.72.

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    На викторию «Брайтона» дают — 2.94, ничья оценена — в 3.26

    Прогнозируем, что усиливший свой состав «Ньюкасл» дома сможет обыграть «Брайтон», прервав т.с. неудачную серию в играх с «чайками». Наша ставка на эту игру — П1. 0

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    «Ньюкасл» — «Брайтон». Прогноз (к. 2.72) и ставки на матч чемпионата Англии 20 сентября 2020 года. Прогноз на «Ньюкасл» — «Брайтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.72
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