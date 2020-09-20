«Ньюкасл» — «Брайтон». Прогноз (к. 2.72) и ставки на матч чемпионата Англии 20 сентября 2020 года

«Ньюкасл»
В прошлом сезоне «Ньюкасл» финишировал на 13-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Команда Стива Брюса летом провернула несколько хороших трансферов. И результаты не заставили себя долго ждать.
В первом туре нового чемпионата «сорокам» удалось обыграть на выезде «Вест Хэм» со счетом 2:0, забив оба мяча после перерыва.
После чего они дома в Кубке лиги полурезервным составом разобрались с «Блэкберном» (1:0), который выступает в Чемпионшипе.
«Брайтон»
«Брайтон» в прошлом сезоне АПЛ занял 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, финишировав в семи очках от зоны вылета.
Игра первого тура нового чемпионата закончилась для «чаек» неудачно. Они на своей территории были повержены лондонским «Челси» со счетом 1:3.
Затем «сине-белые» в матче Кубка лиги дома разгромили «Портсмут» (4:0), играющий в третьем по силе дивизионе Англии.
В минувшем сезоне оба матча этих команд закончились по 0:0. Отметим, что «сороки» не могут одолеть «чаек» в шести встречах подряд, дважды проиграв при четырех мировых исходах.
Прогноз на «Ньюкасл» — «Брайтон»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ньюкасла» предлагают — 2.72.
На викторию «Брайтона» дают — 2.94, ничья оценена — в 3.26
Прогнозируем, что усиливший свой состав «Ньюкасл» дома сможет обыграть «Брайтон», прервав т.с. неудачную серию в играх с «чайками». Наша ставка на эту игру — П1. 0