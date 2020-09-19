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    Продолжатся ли успехи «Эвертона»?

    «Эвертон» — «Вест Бромвич». Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч чемпионата Англии 19 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Вест Бромвич»
    Команда Анчелотти выиграла три прошлых матча
    «Эвертон» сыграет дома с «Вест Бромвичем» в рамках 2-го тура английской Премьер-лиги. Матч состоится 19 сентября — начало в 14:30 мск. Прогноз на «Эвертон» — «Вест Бромвич».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Сентября 2020 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 14:30 Вест Бромвич Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.30
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    «Эвертон»

    «Эвертон» предыдущий сезон чемпионата Англии закончил на 12-м месте с 49 очками. На финише турнира ливерпульский клуб смог набрать лишь пять очков, выиграв одну игру при двух ничьих и поражениях.

    В заключительном туре минувшего розыгрыша АПЛ «Ириски» уступили дома «Борнмуту» со счетом 1:3, а туром ранее одолел на выезде 1:0 «Шеффилд Юнайтед».

    Перед самым стартом АПЛ Карло Анчелотти подписал Хамеса Родригеса из «Реала», также заключены соглашения с Алланом из «Наполи» и Абдулаем Дукуре из «Уотфорда».

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    После победы над «Престоном» (2:0) в контрольном поединке мерсисайдцы переиграли в 1-м туре АПЛ «Тоттенхэм» (1:0) на выезде.

    А посреди недели им удалось разгромить «Сэлфорд Сити» (3:0) во 2-м раунде Кубка Лиги.

    «Вест Бромвич»

    Набрав 83 очка, «Вест Бромвич» занял второе место в таблице Чемпионшипа, благодаря чему напрямую вышел в АПЛ. Под конец сезона хозяева не смогли выиграть в четырех заключительных турах сезона.

    «Мешки» сыграли вничью с «Блэкберном» (1:1) и «Фулхэмом» (0:0), после чего проиграли «Хаддерсфилду» 1:2. В последнем туре была ничья с КПР (2:2).

    В межсезонье «дрозды» провели контрольный поединок с «Брайтоном» и довольствовались лишь ничьей.

    В 1-м туре АПЛ ВБА потерпел дома разгром от «Лестера» (0:3), после чего уже организовали его «Хэррогейт Таун» (3:0) во 2-м туре Кубка Лиги.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,52, тогда как успех гостей оценивается в 6,50, ничья — в 4,20.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 3,5 голов за 2,75. 0

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    «Эвертон» — «Вест Бромвич». Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч чемпионата Англии 19 сентября 2020 года. Прогноз на «Эвертон» — «Вест Бромвич». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.75
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