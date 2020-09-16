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    Одержит ли «Рубин» победу в Новороссийске?

    «Черноморец» — «Рубин». Прогноз и ставки на матч Кубка России по футболу 16 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Черноморец» — «Рубин»
    Павел Могилевец
    В среду, 16 сентября, «Черноморец» на своем поле примет «Рубин» в рамках первого тура элитного раунда Кубка России. Встреча, которая пройдет в Новороссийске, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Черноморец» — «Рубин».

    «Черноморец»

    «Черноморец» выступает в южной зоне Профессиональной футбольной лиги, где после пяти туров занимает восьмое место в турнирной таблице с 10 очками.

    Новороссийская команда обыграла «Краснодар 3» (1:0), «Ессентуки» (1:0) и «Биолог-Новокубанск» (1:0), разошлась миром с «Кубань Холдингом» (1:1), а также уступила «Легиону-Динамо» (0:1).

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    В квалификации текущего розыгрыша Кубка России подопечные Эдуарда Саркисова успели пройти «Кубань» (4:1) и «Биолог-Новокубанск» (4:0).

    «Рубин»

    Казанский «Рубин» представляет российскую Премьер-лигу, в турнирной таблице которой идет шестым после семи сыгранных туров.

    Команда Леонида Слуцкого набрала очки в матчах с ЦСКА (2:1), «Уфой» (3:0), «Динамо» (1:0), «Уралом» (1:1) и «Тамбовом» (2:2).

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    При этом казанцы потерпели поражения от «Локомотива» (0:2) и «Сочи» (2:3).

    У «Рубина» после травмы восстанавливается Хвича Кварацхелия.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Рубина» — 1.70, победа «Черноморца» — 5.20, ничья — 3.40.

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    Статус казанцев вынуждает их играть на победу, да и отсутствие подопечных Слуцкого в еврокубках, вероятно, поспособствует более успешному выступлению в Кубке России.

    И все же нужно понимать, что уже 20 сентября «Рубин» ждет важная встреча со «Спартаком», поэтому он проведет ротацию состава и не сыграет на 100 процентов своих возможностей.

    Ждем от гостей победы при небольшом количестве голов. Наш прогноз — «казанцы не проиграют и тотал меньше 2,5» за 1.96.

    Другой вариант — «обе команды забьют: нет» за 1.71. Сомневаемся, что «Черноморец» сможет отличиться, а у «Рубина» тоже могут возникнуть проблемы в атаке. 0

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