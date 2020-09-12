«Эйбар» — «Сельта». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч чемпионата Испании 12 сентября 2020 года

«Эйбар» сыграет на своем поле против «Сельты» в рамках первого тура чемпионата Испании. Встреча состоится 12 сентября, начало — в 17:00 мск. Прогноз на «Эйбар» — «Сельта».

«Эйбар»

По итогам прошлого сезона «Эйбар» занял в Ла Лиге 14-е место. Для скромного клуба из городка с населением около 30 тысяч человек это очень даже неплохой результат.

Сохранение прописки в элите «Эйбару» гарантировала удачная серия домашних матчей на финише чемпионата. В пяти заключительных матчах на своем поле баски потерпели лишь одно поражение, набрав в остальных встречах восемь очков.

Однако есть и не очень приятные новости. Летом «Эйбар» покинул один из главных бомбардиров команды бразилец Шарлес. Удалось ли тренерскому штабу решить эту проблему, пока не очень ясно.

Но стоит отметить, что «Эйбар» забивал как минимум один мяч во всех товарищеских матчах перед стартом нового чемпионата.

«Сельта»

Тем временем команда из Виго в прошлом сезоне едва не вылетела из Ла Лиги. Имея далеко не самый посредственный состав в чемпионате, «Сельта» заняла всего лишь 17-е место, опередив 18-ю команду только на одно очко.

Летом «Сельта» одержала две победы, а еще в одном матче сыграла вничью с «Барселоной», в том числе благодаря голу Федора Смолова, который в итоге решил вернуться в Россию.

Календарь и таблица испанской Примеры

В прошлом сезоне «Сельта» выиграла в гостях только два матча. Еще один неприятный факт: вдали от дома «Сельта» забивала в среднем меньше гола за матч.

Прогноз и ставка

Шансы на победу, по мнению букмекеров, приблизительно равны. На «Эйбар» можно поставить за 2.64, а на «Сельту» — 3.14.

В прошлом сезоне «Сельта» ни разу не забила «Эйбару». Матч в Виго завершился вничью 0:0, а на своем поле баски выиграли 2:0.

Сложный матч, но, честно говоря, слабо верится, что в игре «Сельты» за полтора месяца произошли кардинальные изменения. Все то же самое, разве что теперь в команде нет Смолова, который умудрился забить «Реалу» и «Барсе», но промолчал во всех остальных матчах.

В общем, в таких случаях, обычно, принято ставить на хозяев. Тем более сейчас речь идет о басках, об очень упертом «Эйбаре».

Победа «Эйбара» с форой (0) за 1.84 — это, пожалуй, самый оптимальный вариант. У «Сельты», однозначно, поинтереснее состав, но для Ла Лиги это не аргумент.

И ставка просто в удовольствие — ничья со счетом 0:0 за 7.10. Это будет идеальный старт сезона и для «Эйбара», и для «Сельты». 0