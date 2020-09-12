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    Сможет ли «Сельта» в матче с Эйбаром хотя бы забить?

    «Эйбар» — «Сельта». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч чемпионата Испании 12 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Сельта»
    «Эйбар» ни разу не пропустил в трех последних матчах против «Сельты»
    «Эйбар» сыграет на своем поле против «Сельты» в рамках первого тура чемпионата Испании. Встреча состоится 12 сентября, начало — в 17:00 мск. Прогноз на «Эйбар» — «Сельта».
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    Футбол. Испания. Примера 12 Сентября 2020 года
    Эйбар
  • Эйбар
    •  Эйбар 17:00 Сельта Сельта
  • Виго
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    «Эйбар»

    По итогам прошлого сезона «Эйбар» занял в Ла Лиге 14-е место. Для скромного клуба из городка с населением около 30 тысяч человек это очень даже неплохой результат.

    Сохранение прописки в элите «Эйбару» гарантировала удачная серия домашних матчей на финише чемпионата. В пяти заключительных матчах на своем поле баски потерпели лишь одно поражение, набрав в остальных встречах восемь очков.

    Однако есть и не очень приятные новости. Летом «Эйбар» покинул один из главных бомбардиров команды бразилец Шарлес. Удалось ли тренерскому штабу решить эту проблему, пока не очень ясно.

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    • Но стоит отметить, что «Эйбар» забивал как минимум один мяч во всех товарищеских матчах перед стартом нового чемпионата.

    «Сельта»

    Тем временем команда из Виго в прошлом сезоне едва не вылетела из Ла Лиги. Имея далеко не самый посредственный состав в чемпионате, «Сельта» заняла всего лишь 17-е место, опередив 18-ю команду только на одно очко.

    Летом «Сельта» одержала две победы, а еще в одном матче сыграла вничью с «Барселоной», в том числе благодаря голу Федора Смолова, который в итоге решил вернуться в Россию.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В прошлом сезоне «Сельта» выиграла в гостях только два матча. Еще один неприятный факт: вдали от дома «Сельта» забивала в среднем меньше гола за матч.

    Прогноз и ставка

    Шансы на победу, по мнению букмекеров, приблизительно равны. На «Эйбар» можно поставить за 2.64, а на «Сельту» — 3.14.

    В прошлом сезоне «Сельта» ни разу не забила «Эйбару». Матч в Виго завершился вничью 0:0, а на своем поле баски выиграли 2:0.

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    Сложный матч, но, честно говоря, слабо верится, что в игре «Сельты» за полтора месяца произошли кардинальные изменения. Все то же самое, разве что теперь в команде нет Смолова, который умудрился забить «Реалу» и «Барсе», но промолчал во всех остальных матчах.

    В общем, в таких случаях, обычно, принято ставить на хозяев. Тем более сейчас речь идет о басках, об очень упертом «Эйбаре».

    Победа «Эйбара» с форой (0) за 1.84 — это, пожалуй, самый оптимальный вариант. У «Сельты», однозначно, поинтереснее состав, но для Ла Лиги это не аргумент.

    И ставка просто в удовольствие — ничья со счетом 0:0 за 7.10. Это будет идеальный старт сезона и для «Эйбара», и для «Сельты». 0

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    «Эйбар» — «Сельта». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч чемпионата Испании 12 сентября 2020 года. Прогноз на «Эйбар» — «Сельта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.84
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