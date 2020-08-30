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    «Крылья» постараются выиграть

    «Енисей» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч ФНЛ 30 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Енисей» — «Крылья Советов»
    Футболисты «Крыльев Советов»
    В матче 6 тура ФНЛ «Енисей» примет «Крылья Советов» на стадионе «Центральный». Игра состоится в Красноярске 30 августа. Стартовый свисток дадут в 13:00 по мск. Прогноз на «Енисей» — «Крылья Советов».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 30 Августа 2020 года
    Енисей
  • Россия. ФНЛ
    •  Енисей 13:00 Крылья Советов Крылья Советов
  • Самара
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.60
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    «Енисей»

    После пяти туров «Енисей» занимает 6 место в таблице с 10 очками и всего с одним поражением за сезон.

    Единственное фиаско команда потерпела от «Нефтехимика» в третьем туре (0:2). В четвертом туре команда провела результативную встречу с «Аланией», победив со счетом 3:2.

    В прошлый раз у хозяев была ничья с «Текстильщиком» (2:2). Так что за короткий срок «львы» пропустили немало.

    Всего в сезоне у «красно-синих» три победы. Кроме «Алании» коллектив обыгрывал «Динамо» Брянск (1:0) и «Иртыш» Омск (2:1).

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» отстают на три очка, занимая 9 место в таблице. У гостей 2 победы и 2 поражения.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В прошедшем туре ФНЛ «самарцы» проиграли «Оренбургу» 0:1, хотя перед этим дважды праздновали победу. Победить удалось «Чайку» 3:0 и «СКА-Хабаровск» 2:0.

    Еще одно поражение «Крылья» потерпели от московского «Велеса» (1:3). На старте сезона «сине-голубые» провели ничейный матч с «Балтикой», который закончился с результатом 0:0.

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    Отметим, что гости выиграли только одну из трех выездных встреч, проиграв в двух остальных.

    Прогноз

    Соперники, по мнению букмекеров, являются равными — 2.95 и 2.37 соответственно. Ничью предлагают за 3.25.

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    • Между собой команды встречались не так давно. В Кубке России прошлого сезона самарский коллектив победил 1:0. Была еще одна разгромная победа с результатом 4:0.

    «Енисей» немало пропустил в последних играх. «Крылья» тоже не безгрешны в обороне, хотя у них 4 мяча в 5 матчах. Наш вариант — обе забьют за 1.73. 0

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    «Енисей» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч ФНЛ 30 августа 2020 года. Прогноз на «Енисей» — «Крылья Советов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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