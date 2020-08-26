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    Пройдет ли Брест дальше в ЛЧ?

    «Динамо» Брест — «Сараево». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 26 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Брест — «Сараево»
    Артем Милевский
    26 августа в Бресте местное «Динамо» сыграет с боснийским «Сараево» в матч 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало — 21:00 по мск. Прогноз на «Динамо» Брест — «Сараево».
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 26 Августа 2020 года
    Динамо Брест
  • Брест
    •  Динамо Брест 21:00 Сараево Сараево
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.65
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  • 4.00
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    «Динамо» Брест

    Брестское «Динамо» в прошлом сезоне смогло свергнуть гегемонию БАТЭ во внутреннем первенстве, выиграв золотые медали национального первенства.

    Однако в нынешнем первенстве подопечные Сергея Ковальчука уже на защиту титула особо не рассчитывают, а в минувшем туре внутреннего первенства они и вовсе уступили уступили аутсайдеру «Белшине» (1:2), и идут десятыми.

    Теперь «бело-синие» могут смело сосредоточиться на Лиге Чемпионов, где они в первом квалификационном раунде разгромили крепкую казахскую «Астану» — 6:3.

    «Сараево»

    «Сараево» в минувшем чемпионате Боснии и Герцеговины, который завершился досрочно, стал первым, но второй «Железничар» опередил только на три очка.

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    В новом сезоне столичный коллектив успел провести четыре матча, в которых добыл две победы при двух ничейных результатах, что позволяет им располагаться на пятой строчке в турнирной таблице.

    В первом квалификационном раунде Лиги Чемпионов «Сараево» обыграл валлийский «Коннас Куэй» со счетом 2:0.

    Прогноз на «Динамо» Брест — «Сараево»

    Действующий чемпион Белоруссии сделал в этом сезоне ставку на Лигу чемпионов. Наверняка в родных стенах клуб из Бреста одолеет гостей из Боснии еще по итогам основного времени. 0

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    «Динамо» Брест — «Сараево». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 26 августа 2020 года. Прогноз на «Динамо» Брест — «Сараево». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.84
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