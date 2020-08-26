«Динамо» Брест — «Сараево». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 26 августа 2020 года

«Динамо» Брест
Брестское «Динамо» в прошлом сезоне смогло свергнуть гегемонию БАТЭ во внутреннем первенстве, выиграв золотые медали национального первенства.
Однако в нынешнем первенстве подопечные Сергея Ковальчука уже на защиту титула особо не рассчитывают, а в минувшем туре внутреннего первенства они и вовсе уступили уступили аутсайдеру «Белшине» (1:2), и идут десятыми.
Теперь «бело-синие» могут смело сосредоточиться на Лиге Чемпионов, где они в первом квалификационном раунде разгромили крепкую казахскую «Астану» — 6:3.
«Сараево»
«Сараево» в минувшем чемпионате Боснии и Герцеговины, который завершился досрочно, стал первым, но второй «Железничар» опередил только на три очка.
В новом сезоне столичный коллектив успел провести четыре матча, в которых добыл две победы при двух ничейных результатах, что позволяет им располагаться на пятой строчке в турнирной таблице.
В первом квалификационном раунде Лиги Чемпионов «Сараево» обыграл валлийский «Коннас Куэй» со счетом 2:0.
Прогноз на «Динамо» Брест — «Сараево»
Действующий чемпион Белоруссии сделал в этом сезоне ставку на Лигу чемпионов. Наверняка в родных стенах клуб из Бреста одолеет гостей из Боснии еще по итогам основного времени. 0