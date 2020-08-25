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    Лидер Востока не оступится в Нью-Йорке?

    «Нью-Йорк Сити» — «Коламбус Крю». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч МЛС 25 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Сити» — «Коламбус Крю»
    Гьяси Зардес
    25 августа в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Нью-Йорк Сити» на своем поле сыграет с «Коламбус Крю». Игра начнется в 02:00 по мск. Прогноз на «Нью-Йорк Сити» — «Коламбус Крю».

    «Нью-Йорк Сити»

    «Нью-Йорк Сити» в турнирной таблице Восточной конференции находится на 13 строке, набрав всего лишь три очка в шести проведенных встречах.

    Эти баллы «горожане» смогли набрать только в игре с новичком лиги — «Майами Интер», обыграв его со счетом 1:0.

    В летнем турнире MLS is Back коллектив с тремя набранными пунктами вышел из группы. В 1/8 финала прошел «Торонто» (3:1), а в четвертьфинале уступил будущему обладателю трофея «Портленду» — 1:3.

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    «Коламбус Крю»

    «Коламбус Крю» является лидером Восточной конференции. В шести проведенных встречах команда добыла пять побед при одном мировом исходе.

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    21 августа коллектив разгромил «Чикаго» со счетом 3:0. Этой викторией он продлил свою победную серию до четырех матчей, в которой все выигрыши были «сухими».

    В летнем турнире MLS is Back «Коламбус» легко преодолел групповой этап, выиграв три игры с общим счетом 7:0, но на первой стадии плей-офф коллектив не смог пройти «Миннесоту», проиграв по пенальти.

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    В марте месяце «Коламбус» обыграл «Сити» со счетом 1:0.

    Прогноз на «Нью-Йорк Сити» — «Коламбус Крю»

    В предстоящем матче букмекеры> отдают предпочтение хозяевам: победа «Сити» — 2.30, победа «Коламбус Крю» — 3.00, ничья — 3.30.

    Прогнозируем, что лидер Восточной конференции не проиграет в гостях ее аутсайдеру. Рекомендуем ставить — Х2. 0

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    «Нью-Йорк Сити» — «Коламбус Крю». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч МЛС 25 августа 2020 года. Прогноз на «Нью-Йорк Сити» — «Коламбус Крю». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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