«Нью-Йорк Сити» — «Коламбус Крю». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч МЛС 25 августа 2020 года

«Нью-Йорк Сити»
«Нью-Йорк Сити» в турнирной таблице Восточной конференции находится на 13 строке, набрав всего лишь три очка в шести проведенных встречах.
Эти баллы «горожане» смогли набрать только в игре с новичком лиги — «Майами Интер», обыграв его со счетом 1:0.
В летнем турнире MLS is Back коллектив с тремя набранными пунктами вышел из группы. В 1/8 финала прошел «Торонто» (3:1), а в четвертьфинале уступил будущему обладателю трофея «Портленду» — 1:3.
Несколько дней тому назад «Сити» в дерби Нью-Йорка минимально уступил «Ред Буллс» — 0:1
«Коламбус Крю»
«Коламбус Крю» является лидером Восточной конференции. В шести проведенных встречах команда добыла пять побед при одном мировом исходе.
21 августа коллектив разгромил «Чикаго» со счетом 3:0. Этой викторией он продлил свою победную серию до четырех матчей, в которой все выигрыши были «сухими».
В летнем турнире MLS is Back «Коламбус» легко преодолел групповой этап, выиграв три игры с общим счетом 7:0, но на первой стадии плей-офф коллектив не смог пройти «Миннесоту», проиграв по пенальти.
В марте месяце «Коламбус» обыграл «Сити» со счетом 1:0.
Прогноз на «Нью-Йорк Сити» — «Коламбус Крю»
В предстоящем матче букмекеры> отдают предпочтение хозяевам: победа «Сити» — 2.30, победа «Коламбус Крю» — 3.00, ничья — 3.30.
Прогнозируем, что лидер Восточной конференции не проиграет в гостях ее аутсайдеру. Рекомендуем ставить — Х2. 0