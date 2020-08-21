«Шахтер» — «Колос». Прогноз и ставки на матч чемпионата Украины по футболу 21 августа 2020 года

В пятницу, 21 августа, «Шахтер» примет «Колос» в рамках первого тура украинской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на НСК «Олимпийский», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Шахтер» — «Колос».

«Шахтер»

Донецкий «Шахтер» в сезоне 2019/20 защитил чемпионский титул в чемпионате Украины, набрав в 32 сыгранных турах 82 очка, что на 23 больше, чем у ближайшего преследователя.

За весь сезон подопечные Луиша Каштру потерпели всего два поражения. После возобновления чемпионата в конце мая «горняки» не проиграли ни одной встречи и лишь дважды сыграли вничью.

В августе «Шахтер» продолжил борьбу в Лиге Европы, где прошел «Вольфсбург» (3:0) и «Базель» (4:1), но в полуфинале без шансов уступил «Интеру» (0:5).

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В лазарете донецкой команды находится бразильский защитник Исмаили.

«Колос»

Ковалевский «Колос» финишировал на шестой строчке в украинской Премьер-лиге с 32 набранными баллами.

Впрочем, он стал победителем плей-офф за право сыграть в Лиге Европы, поэтому в сезоне 2020/21 будет представлять Украину в еврокубках.

В полуфинале мини-турнира «хлеборобы» разгромили «Днепр-1» (4:1), а в финале одолели «Мариуполь» (1:0).

После рестарта прошлого сезона «Колос» набрал всего шесть очков, одержав две победы, зато в заключительном туре ему удалось выиграть у самого «Динамо» (2:0).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Шахтера» — 1.11, победа «Колоса» — 18.00, ничья — 18.00.

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«Горняки» — фавориты нового сезона УПЛ, поэтому в матче с таким соперником просто не имеют права на ошибку.

Конечно, мы ждем, что команда Луиша Каштру наберет три очка, но вряд ли она добьется крупной победы. Почему? Во-первых, основной состав отдал много сил в Лиге Европы и еще не успел полноценно отдохнуть. Во-вторых, донецкой команде нужно играть с прицелом на матч за Суперкубок против «Динамо», который состоится всего через несколько дней.

Исходя из этого, наш прогноз — «победа "Колоса" с форой +2,5» за 1.60.

Также можно попробовать ставку «хозяева победят и не пропустят» за 1.74. Мы склоняемся к тому, что «горняки» выиграют матч со счетом 1:0 или 2:0. 0