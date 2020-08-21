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    Поднимется ли «Коламбус Крю»?

    «Коламбус Крю» — «Чикаго Файр». Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч МЛС 21 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Коламбус Крю» — «Чикаго Файр»
    «Коламбус Крю» занимает шестое место
    21 августа в очередном туре регулярного чемпионата МЛС сыграют «Коламбус Крю» и «Чикаго Файр». Игра начнется в 02:30 по мск. Прогноз на «Коламбус Крю» — «Чикаго Файр».

    «Коламбус Крю»

    «Коламбус Крю» после пяти сыгранных матчей регулярки идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 13 очков.

    До приостановки первенства коллектив успел провести только два поединка, в которых набрали четыре зачетных пункта.

    В летний период в турнире под названием MLS is Back коллектив провел четыре встречи.

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    Начала турнир «бригада» с разгромной виктории над «Цинциннати» (4:0), затем обыграла «Нью-Йорк Ред Булл» (2:0) и оказалась сильней «Атланты» (1:0).

    Но в плей-офф она проиграла «Миннесоте Юнайтед» (1:1) по пенальти.

    «Чикаго Файр»

    «Чикаго Файр» в этой же конференции расположился на 12 строке в турнирной таблице, набрав всего лишь четыре очка в пяти проведенных встречах.

    До приостановки чемпионата команда провела только два поединка. Сперва она уступила «Сиэтл Саундерс» (1:2) и разошлась миром с «Нью-Ингленд» (2:1).

    В летнем турнире коллектив с тремя набранными пунктами не вышел из группы. Эти баллы были добыты против того же «Сиэтл Саундерс» (2:1).

    После этого он проиграл «Сан-Хосе Эртквейкс» (0:2) и «Ванкувер Уайткепс» (0:2).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80, тогда как успех гостей оценивается в 4,50, ничья — в 3,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Коламбус» выиграет, и в матче будет забито три или более голов за 2,70. 0

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    «Коламбус Крю» — «Чикаго Файр». Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч МЛС 21 августа 2020 года. Прогноз на «Коламбус Крю» — «Чикаго Файр». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.70
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