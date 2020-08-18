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    Две яркие команды проведут результативный матч

    «Лейпциг» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.64) и ставки на тоталы в матче Лиги чемпионов 18 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лейпциг» — ПСЖ
    Марсель Забитцер
    В полуфинале Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» сыграет с ПСЖ. Матч пройдет на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне 18 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Лейпциг» — ПСЖ.
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    Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал 18 Августа 2020 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 22:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.40
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.80
  • Ставка!
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    «РБ Лейпциг»

    В текущем еврокубковом сезоне команда из Лейпцига попала в Группу G, где ее соперниками были «Лион», «Бенфика» и «Зенит».

    В этом квартете немецкой команде удалось завоевать 11 очков и забить 10 мячей. В плей-офф Лиги чемпионов «быки» вышли с первого места, опередив «Лион» на 3 пункта.

    В 1/8 финала «РБ Лейпциг» встретился с «Тоттенхэмом». Первый поединок в Лондоне закончился для команды Юлиана Нагельсмана минимальной победой (1:0).

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    В четвертьфинальной игре «РБ Лейпциг» встретился с «Атлетико» в Лиссабоне. На «Жозе Алваладе» «быки» переиграли мадридцев со счетом 1:2.

    Перед возобновлением еврокубкового сезона подопечные Юлиана Нагельсмана приняли участие в 9 матчах Бундеслиги, в которых они по 4 раза победили и сыграли вничью и один раз остались без набранных очков.

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    • Единственное поражение после паузы «РБ Лейпциг» потерпел в 33-м туре Бундеслиги, уступив дома «Боруссии» Д (0:2). А в заключительном поединке чемпионата «быки» одолели «Аугсбург» (2:1).

    Сезон в Германии «РБ Лейпциг» закончил на третьем месте. В 34 турах он набрал 66 очков и отстал от лидеров на 16 баллов.

    ПСЖ

    Парижская команда начинала Лигу чемпионов с Группы А. За верхние места французы сражались с «Реалом», «Брюгге» и «Галатасараем».

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    • Первый тур ЛЧ запомнился для болельщиков ПСЖ яркой победой над «Реалом» (3:0), после чего подопечные Томаса Тухеля скромно обошлись с «Галатасараем» (1:0).

    Затем в игре с «Брюгге» парижане забили пять безответных мячей (5:0), а в 4-м туре они победили бельгийцев с минимальным счетом (1:0).

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    • В двух других встречах группы «Пари Сен-Жермен» разошелся миром с «Реалом» (2:2) и раскатал «Галатасарай» (5:0). В плей-офф Лиги чемпионов красно-синие сыграли с «Боруссией» Д.

    В германии французский клуб потерпел поражение (1:2), а на своем поле он добыл нужный для себя результат (2:0). В 1/4 финала ПСЖ не без проблем прошел «Аталанту» (2:1).

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    В досрочно завершившемся сезоне Франции команда Тухеля оказалась чемпионом, а после возобновления футбола ПСЖ обыграл «Сент-Этьен» в финале Кубка страны (1:0).

    В конце июля парижане встретились с «Лионом» в финале Кубка лиги. Этот матч дошел до серии пенальти, где красно-синие переиграли своих соперников (0:0, 6:5).

    Прогноз и ставка

    Победа «РБ Лейпцига» в полуфинале оценивается в 4.52, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.00, а на победу ПСЖ — 1.80.

    Парижская команда вырвала победу над «Аталантой», забив голы на 90-й и 93-й минутах. В грядущем матче коллективу Тухеля все еще не помогут Курзава и Верратти. Основной вратарь Кейлор Навас также пропустит эту встречу, что может оказаться на руку «РБ Лейпцигу».

    Несмотря на кадровые потери, ПСЖ все равно будет пытаться играть в свой футбол, однако и команда Нагельсмана не станет отказываться от собственного атакующего стиля. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.64. 0

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    «Лейпциг» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.64) и ставки на тоталы в матче Лиги чемпионов 18 августа 2020 года. Прогноз на «Лейпциг» — ПСЖ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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