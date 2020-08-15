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    Отберет ли «Краснодар» очки у «Локо» на «РЖД Арене»?

    «Локомотив» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч РПЛ 15 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Краснодар»
    «Локомотив»
    Во 2-м туре РПЛ «Локомотив» будет принимать «Краснодар». Матч пройдет 15 августа на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Краснодар».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 15 Августа 2020 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 19:00 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.27
  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
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    «Локомотив»

    Железнодорожники финишировали в прошлом сезоне на второй строчке, завоевав прямую путевку в Лигу чемпионов, но не имея шансов догнать «Зенит», от которого отстали на 15 очков.

    Разница мячей 41-29, лучшим бомбардиром с 12 голами стал Алексей Миранчук, еще 9 забил Гжегож Крыховяк, 5 голов у Эдера.

    В последних матчах прошлого сезона «Локо» дома спасся от поражения в матче с «Уфой» (1:1) — это ничья стала четвертой подряд. Затем была вырвана домашняя победу у ЦСКА (2:1) и на выезде обыгран «Урал» (1:0).

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  • 12/08/2020

    • В межсезонье команду покинули нападающий Джефферсон Фарфан, хавбеки Жоау Мариу и Никита Дорофеев, в аренду ушли защитник Брайан Идову и нападающий Тимур Сулейманов.

    Из «Перуджи» свободным агентом пришел защитник Слободан Райкович, из «Бунедкора» куплен полузащитник Жасур Жалолиддинов, из солигорского «Шахтера» форвард Виталий Лисакович, из аренды вернулся Федор Смолов.

    Все прогнозы на РПЛ

    Новый сезон подопечные Марко Николича начали с матча за Суперкубок России, в котором «Локо» уступил «Зениту» со счетом 1:2. А в 1-м туре РПЛ «Локомотив» в Казани обыграл «Рубин» — 2:0.

    «Краснодар»

    «Краснодар» второй сезон подряд занял третье место в турнирной таблице РПЛ. Таким образом, команда примет участие в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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  • 07/08/2020

    • В 30 поединках минувшего первенства «быки» вышли победителями в 14 из них, десять раз сыграли вничью и шесть матчей проиграли, разница мячей — 49-30

    Во время краткого межсезонья состав команды пополнили защитник Игорь Смольников, вратарь Евгений Городов.

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    Ряд исполнителей покинули краснодарцев: защитники Алексей Грицаенко, Николай Марков, полузащитники Илья Жигулев, Артем Голубев, нападающий Герман Онугха.

    В стартовом матче чемпионата России «Краснодар» на выезде разгромил «Уфу» со счетом 3:0. Дубль оформил Реми Кабелла.

    Календарь и таблица РПЛ

    В прошлом сезоне команды дважды сыграли со счетом 1:1. В пяти последних матчах «быки» дважды победили и дважды сыграли вничью.

    Прогноз и ставки

    На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.60, на ничью — 3.20, а на победу «Краснодара» — 2.90.

    Прогноз: «Локомотив» на своем поля вряд ли проиграет, но очки «быки» у хозяев могут отобрать.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1.70 и «Обе забьют — нет» за 1.90. 0

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    «Локомотив» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч РПЛ 15 августа 2020 года. Прогноз на «Локомотив» — «Краснодар». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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