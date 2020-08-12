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    «ХБ Торсхавн» — «АБ Аргир». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 12 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «ХБ Торсхавн» — «АБ Аргир»
    «ХБ Торсхавн»
    12 августа в 16-м туре чемпионата Фарерских островов по футболу «ХБ Торсхавн» на своем стадионе «Гундадалур» сыграет с «АБ Аргиром». Начало матча запланировано на 17:00 по мск. Прогноз на «ХБ Торсхавн» — «АБ Аргир».

    «ХБ Торсхавн»

    «ХБ Торсхавн» единолично возглавляет турнирную таблицу текущего чемпионата Фарерских островов, опережая на пять очков ближайшего преследователя.

    За всю турнирную дистанцию «красно-черные» теряли очки только в двух встречах, сыграв вничью дома с «КИ Клаксвиком» (3:3) и уступив «НСИ Рунавику» (0:2) на выезде.

    На данный момент у столичного коллектива 7-матчевая победная серия. В минувшем туре он в гостях переиграл «Викингур» (3:1), а неделей ранее дома взял реванш у НСИ (2:0).

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    • В родных стенах в текущем первенстве ХБ выиграл шесть встреч при одной мировой, разница мячей — 18:4.

    «АБ Аргир»

    «АБ Аргир» в текущем первенстве смог разжиться только 7 очками, добыв их все по итогам мировых. Такое количество баллов позволяет команде находится на предпоследнем месте, уступая восьмой строке по разнице мячей.

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    Свои три последних матча «бордово-голубые» закончили вничью. Сперва в этой серии была мировая дома с «ИФ Фуглафьердур» (2:2) и «ТБ Тверойри» (0:0), а накануне они поделил очки со «Скалой» (1:1) в родных стенах.

    На выезде АБ дважды сыграл вничью и пять раз терпел фиаско, забить смог пять голов, пропустил в свои аж 16.

    В первом круге ХБ в гостях разгромил АБ (5:0), в прошлом первенстве «красно-черные» победили трижды — 5:0, 4:3 и 2:1.

    Прогноз и ставки

    Прогнозируем, что ХБ победит «всухую», т.к. АБ имеет явные проблемы в атаке. Наша ставка на эту игру — ХБ победит и не пропустит за 1.71. 0

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    «ХБ Торсхавн» — «АБ Аргир». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 12 августа 2020 года. Прогноз на «ХБ Торсхавн» — «АБ Аргир». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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