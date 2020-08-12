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    Подтвердит ли «Балтика» в Воронеже статус фаворита?

    «Факел» — «Балтика». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч ФНЛ 12 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Факел» — «Балтика»
    «Балтика»
    Во 2-м туре первенства ФНЛ «Факел» сыграет с калининградской «Балтикой». Встреча, которая состоится 12 августа в Воронеже на арене «Центральный стадион профсоюзов», начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Факел» — «Балтика».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 12 Августа 2020 года
    Факел
  • Россия. ФНЛ
    •  Факел 19:00 Балтика Балтика
  • Россия. ФНЛ
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
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    «Факел»

    Воронежский клуб в прошлом, досрочно завершенном сезоне первенства ФНЛ занял 19 место с 19 очками в 27 матчах и разницей мячей 14-44.

    Но так как целый ряд клубов из-за денежных проблем снялся с турнира, воронежцы остались в ФНЛ.

    В межсезонье команду покинули защитники Данил Неплюев, Николай Зайцев, Александр Лихачев и хавбек Алексей Евсеев.

    Пришли хавбеки Максим Седов («Рубин»), Дмитрий Калугин («Луч»), Никита Дроздов («Шинник»), Роман Акбашев («Нефтехимик»), защитник Николай Зайцев («СКА-Хабаровск») и нападающий Андрей Разборов («Иртыш»).

    В преддверии сезона «Факел» провел «товарняк» с липецким «Металлургом» (2:1), а новый сезон начал с домашней победы над «Акроном» (1:0), одержанной благодаря пенальти в конце матча.

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    • Во втором туре «Факел» проиграл на выезде «Краснодару-2», реализовав пенальти в первом тайме и трижды пропустив во втором. С 3 очками воронежцы идут на 12-м месте.

    В прошлом сезоне «Факел» уступил «Балтике» со счетом 1:2 дома и 0:3 в гостях. В последних 5 домашних матчах с калининградцами воронежский клуб лишь раз победил, трижды проиграв.

    «Балтика»

    Калининградский клуб в прошлом сезоне занял 6-е место с 43 очками в 27 турах и разницей мячей 34-23. Михаил Маркин забил 11 голов.

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    • В межсезонье «Балтику» покинули вратарь Евгений Помазан, защитники Даниил Шабалин и Артем Мещанинов, хавбеки Дмитрий Захаров, Владислав Дрогунов, Станислав Причиненко и нападающий Максим Пичугин.

    В июле «Балтика» провела 8 контрольных матчей, проиграл лишь самый первый — «Родине» (1:2). В оставшихся семи было одержано 4 победы.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Можно отметить ничьи с брянским «Динамо» (0:0) и «Торпедо» (2:0) и победы над второй командой «Динамо» (5:1) и «Иртышом» (2:1).

    «Балтика», которую считают одним из претендентов на повышение в классе в этом сезоне, стартовала с безголевой ничьей в Самаре с «Крыльями Советов» (0:0).

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    Таким результатом подопечные Евгения Калешина должны быть довольны, поскольку преимущество по ходу матча явно было не на их стороне.

    Во втором туре «Балтика» дома обыграла «Волгарь» (2:0) благодаря дублю Аллефа и с 4 очками идет на 6-м месте в таблице.

    Прогноз и ставки

    На победу «Факела» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.65, на ничью — 3.15, а на победу «Балтики» — 2.70.

    Калининградский клуб является явных фаворитом, и хотя «Факел» победил дома в первом туре, прогнозируем, что «Балтика» не проиграет.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1.65 и «Обе забьют — нет» за 1,85. 0

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