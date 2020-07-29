«Верона» — СПАЛ. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 29 июля 2020 года

В среду, 29 июля, «Верона» на своем поле сыграет со СПАЛом в 37-м туре итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на «Марк Антонио Бентегоди», начнется в 20:30 по мск. Прогноз на «Верона» — СПАЛ.

«Верона»

«Верона» с 46 набранными очками идет на девятом месте в турнирной таблице Серии А. Максимум коллектив может улучшить свою позицию на одну строку.

В 11 пост-карантинных встречах «мастифы» одержали всего лишь две победы, пять встреч свели вничью и четыре раза проигрывали. На данный момент у них 7-матчевая безвыигрышная серия.

В минувшем туре веронцы на своей территории были разгромлены «Лацио» (1:5), а ранее они на выезде поделили очки с «Ториной» — 1:1.

У «Вероны» восьмая домашняя статистика в лиге. В 18 матчах было одержано восемь викторий, пять матчей закончились вничью и пять игр были проигрышными, разница мячей — 26:25.

СПАЛ

СПАЛ уже утратил шансы сохранить прописку в элите. На данный момент коллектив идет последним и может только в лучшем случае подняться на строку выше.

После рестарта сезона клуб из города Феррара проиграл в восьми играх из десяти, еще две встречи он закончил мировыми результатами.

В своем последнем проведенном матче «бело-голубые» в родных стенах расписали мировую с «Торино» (1:1), а туром ранее они дома были разгромлены «Ромой» — 1:6.

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У СПАЛа последняя в лиге гостевая статистика. В 18 встречах коллектив одержал три виктории, раз сыграл вничью и 14 поединков проиграл, разница мячей — 11:34.

В первом круге «Верона» в гостях переиграла СПАЛ со счетом 2:0.

Прогноз на «Верона» — СПАЛ

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вероны» предлагают — 1.53.

На викторию СПАЛа дают — 6.75, ничья оценена — в 4.68

Обе команды уже доигрывают сезон. Вполне возможно, что они проведут матч без оглядки на результат и смогут расписаться в воротах друг друга. Наши прогноз и ставка: обе забьют — да. 0