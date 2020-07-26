«Вест Хэм» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч АПЛ 26 июля 2020 года

В 38 туре английской Премьер-лиги «Вест Хэм» будет принимать «Астон Виллу». Игра пройдет на «Олимпийском стадионе» 26 июля. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Вест Хэм» — «Астон Вилла».

«Вест Хэм»

Коллектив из Восточного Лондона имеет в своей копилке 38 очков, благодаря чему он обеспечил себе сохранение прописки в элитном дивизионе Англии.

Рестарт сезона «Вест Хэм» начал с двух сухих поражений от «Вулверхэмптона» (0:2) и «Тоттенхэма» (0:2), а в 32-м туре «железные» добыли важную победу над «Челси» (3:2).

В следующей встрече подопечные Дэвида Мойеса скатали ничью с «Ньюкаслом» (2:2), после чего «молотобойцы» оказались слабее «Бернли» (0:1).

Все прогнозы на АПЛ

В двух других матчах «Вест Хэм» крупно обыграл «Норвич» (4:0) и «Уотфорд» (3:1), а последний поединок с «МЮ» закончился вничью — 1:1.

«Астон Вилла»

Команда из Бирмингема набрала 34 балла в 37 турах. Столько же очков имеет и «Уотфорд», находящийся в красной зоне.

В шести турах после выхода из карантина «Астон Вилла» вообще не выигрывала. Сперва «львы» обошлись без голов во встрече с «Шеффилд Юнайтед» (0:0).

А после поражения от «Челси» (1:2) подопечные Дина Смита разошлись миром с «Ньюкаслом» (1:1). Затем «львы» уступили «Вулвз» (0:1), «Ливерпулю» (0:2) и «МЮ» (0:3).

Долгожданная победа была добыта клубом из Бирмингема во встрече с «Кристал Пэлас» (2:0). 16 июля «Вилла» сыграла вничью с «Эвертоном» (1:1), а в недавнем матче она одолела «Арсенал» (1:0).

Прогноз и ставка

Победа «Вест Хэма» в грядущем поединке оценивается в 3.10, ничья — в 3.60, а на победу «Астон Виллы» букмекеры дают коэффициент 2.28.

В игре с лондонцами, сохранившими место в АПЛ, «львам» нужно выигрывать, чтобы и самим остаться в чемпионате. Наши прогноз и ставка — «Астон Вилла» победит хотя бы в одном тайме за 1.62. 0