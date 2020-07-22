«Уфа» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 22 июля 2020 года

В среду, 22 июля, «Уфа» на своем поле примет тульский «Арсенал» в рамках 30-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Нефтяник», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Уфа» — «Арсенал» Тула.

«Уфа»

«Уфа» занимает восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 37 очков.

«Горожане» одержали восемь побед, 13 раз сыграли вничью и потерпели восемь поражений.

В июле подопечные Вадима Евсеева выиграли у «Ростова» (2:1), разошлись миром с «Рубином» (0:0), «Уралом» (1:1) и «Локомотивом» (1:1), а также уступили московскому «Динамо» (0:1).

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После травм у «Уфы» восстанавливаются Андрей Козлов и Дмитрий Сысуев.

«Арсенал»

Тульский «Арсенал» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 37 баллами.

На счету «оружейников» 11 побед, четыре ничьи и 14 поражений в 29 сыгранных турах.

В этом месяце команда из Тулы одолела «Динамо» (1:0), «Тамбов» (2:1) и «Урал» (3:1), но проиграла «Ахмату» (1:3) и «Крыльям Советов» (2:4).

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Серьезных кадровых проблем у «Арсенала» в настоящее время нет.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Уфы» — 2.80, победа «Арсенала» — 2.70, ничья — 3.10.

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Предугадать итог данной встречи действительно нелегко, тем более что по сути данная игра будет товарищеской, ведь обе команды уже не претендуют на попадание в еврокубки, да и вылет им не грозит.

Все мы знаем, что матчи «Уфы», как правило, получаются не слишком результативными, но в этот раз ситуация может измениться. Во-первых, «оружейники» часто делают ставку на атаку. Во-вторых, резервисты, которых должно быть много, захотят произвести впечатление.

Ждем хотя бы двух голов в этой встрече, поэтому наш прогноз — «тотал голов больше 2» за 1.78.

Альтернативный вариант — «победа "Уфы" с форой 0». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.96. 0