«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч АПЛ 22 июля 2020 года

В 37 туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Вест Хэм». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 22 июля. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм».

«Манчестер Юнайтед»

Манчестерская команда имеет в своей копилке 62 очка и находится на пятой позиции в таблице. Но с матчем в запасе она отстает от «Лестера» и зоны ЛЧ по второстепенным показателям.

В АПЛ после паузы в футболе «МЮ» никому не проигрывал. В ходе рестарта сезона «дьяволы» разошлись миром с «Тоттенхэмом» (1:1) и одержали верх над «Шеффилд Юнайтед» (3:0).

Все прогнозы на АПЛ

В Кубке Англии команда Уле Гуннара Сульшера прошла «Норвич» в овертайме (2:1), а в чемпионате «манкунианцы» обыграли «Брайтон» (3:0), «Борнмут» (5:2) и «Астон Виллу» (3:0).

35-й тур Премьер-лиги закончился для «МЮ» ничьей в матче с «Саутгемптоном» (2:2), однако через 3 дня «красные дьяволы» победили «Кристал Пэлас» (2:0). В полуфинале Кубка ФА команда Сульшера не смогла справиться с «Челси» (1:3).

«Вест Хэм»

Представители Лондона занимают на данный момент 16 место в таблице. В 36 матчах они набрали 37 баллов и опередили клубы из красной зоны на 6 пунктов.

Выход из карантина обернулся для «Вест Хэма» поражениями в поединках с «Вулверхэмптоном» (0:2) и «Тоттенхэмом» (0:2).

А первая победа была добыта «молотобойцами» в дуэли с «Челси» (3:2). В 33-м туре подопечные Дэвида Мойеса разбежались миром с «Ньюкаслом» (2:2).

После поражения от «Бернли» в рамках 34-го тура (0:1) «Вест Хэм» одержал верх над «Норвичем» (4:0) и «Уотфордом» (3:1).

Прогноз и ставка

Победа «МЮ» в грядущем поединке оценивается в 1.25, на ничью букмекеры дают коэффициент 6.70, а на победу «Вест Хэма» — 11.0.

Команда Сульшера получила отличный шанс попасть в зону ЛЧ. Для этого ей необходимо дома брать 3 очка в матче с клубом из нижней части таблицы. Наши прогноз и ставка — «МЮ» победит и тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.65. 0