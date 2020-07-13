«Гранада» — «Реал». Прогноз (к. 1.68) и ставки на голы в матче чемпионата Испании по футболу 13 июля 2020 года

В 36 туре чемпионата Испании «Гранада» будет принимать «Реал». Игра пройдет на стадионе «Нуэво Лос Карменес» 13 июля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Гранада» — «Реал».

«Гранада»

В общекомандном зачете Примеры клуб, находящийся в одноименном городе, занимает девятое место, имея 50 очков. Для попадания в еврокубки ей нужно отыграть 1 балл у «Реала Сосьедад».

В стартовых матчах после возобновления «Гранада» набрала три очка, обыграв дома «Хетафе» (2:1) и сыграв вничью с «Бетисом» (2:2).

Чуть позже подопечные Диего Мартинеса потерпели поражение от «Вильярреала» (0:1), скатали вничью с «Леганесом» (0:0) и влетели «Эйбару» (1:2).

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Вторая победа после возобновления Примеры была добыта командой в поединке с «Алавесом» (2:0). В других матчах «Гранада» разошлась миром с «Валенсией» (2:2) и одержала верх над «Реалом Сосьедад» (3:2).

«Реал»

Мадридский клуб в 35 матчах набрал 80 очков. В турнирной таблице он лидирует с отрывом в 1 балл от «Барсы», которая провела на игру больше.

В последнем поединке перед вынужденной паузой «Реал» уступил «Бетису» (0:2), однако с момента рестарта чемпионата «бланкос» идут без потерь.

В двух играх на стадионе «Альфредо ди Стефано» коллектив Зинедина Зидана победил «Эйбар» (3:1) и «Валенсию» (3:0), после чего в гостях был обыгран «Реал Сосьедад» (2:0).

Затем «королевский клуб» оказался сильнее «Мальорки» (2:0), «Эспаньола» (1:0), «Хетафе» (1:0), «Атлетика» (1:0) и «Алавеса» (2:0).

Прогноз и ставка

На победу «Гранады» в 36-м туре Примеры букмекеры дают коэффициент 7.60, на ничью — 4.40, а на победу «Реала» — 1.48.

В своем очередном финале мадридцам нужно брать 3 очка, поскольку впереди их ждет еще одна непростая игра, однако и «Гранада» сейчас выглядит неплохо и попытается огорчить коллектив Зизу.

Наши прогноз и ставка — голы в обоих таймах с коэффициентом 1.68. 0