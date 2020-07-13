ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Моуринью использовал проблемы «Арсенала»Бледный «Тоттенхэм» использовал старых демонов «Арсенала» Леонид Слуцкий и Федор ЧаловПроклятье бывших. Слуцкий лишил ЦСКА Лиги чемпионов Джефферсон ФарфанСпасительный Фарфан. «Уфа» притормозила «Локо» на пути к Лиге чемпионов
  • 11:39
    • CAS официально отменил дисквалификацию «Ман Сити»
  • 11:18
    • У футболиста «Тоттенхэма» во Франции застрелили брата
  • 09:57
    • Экс-игрок «Оренбурга» может перейти в «Рубин»
  • 08:20
    • Бартомеу: Хави рано или поздно станет главным тренером «Барселоны»
  • 08:04
    • «Зенит» может усилиться защитником «Ливерпуля»
  • 07:49
    • Клопп рассказал о своих планах на будущее
  • 01:18
    • «Севилья» обыграла «Мальорку» и гарантировала себе путевку в ЛЧ
    Все новости спорта

    Проведет ли «Реал» уверенный матч на чужом поле?

    «Гранада» — «Реал». Прогноз (к. 1.68) и ставки на голы в матче чемпионата Испании по футболу 13 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Гренаду Прогнозы на Реал Мадрид Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Гранада» — «Реал»
    Марко Асенсио
    В 36 туре чемпионата Испании «Гранада» будет принимать «Реал». Игра пройдет на стадионе «Нуэво Лос Карменес» 13 июля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Гранада» — «Реал».
    ×
    Футбол. Испания. Примера 13 Июля 2020 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 23:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.50
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.45
  • Ставка!
    •

    «Гранада»

    В общекомандном зачете Примеры клуб, находящийся в одноименном городе, занимает девятое место, имея 50 очков. Для попадания в еврокубки ей нужно отыграть 1 балл у «Реала Сосьедад».

    В стартовых матчах после возобновления «Гранада» набрала три очка, обыграв дома «Хетафе» (2:1) и сыграв вничью с «Бетисом» (2:2).

    Чуть позже подопечные Диего Мартинеса потерпели поражение от «Вильярреала» (0:1), скатали вничью с «Леганесом» (0:0) и влетели «Эйбару» (1:2).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Вторая победа после возобновления Примеры была добыта командой в поединке с «Алавесом» (2:0). В других матчах «Гранада» разошлась миром с «Валенсией» (2:2) и одержала верх над «Реалом Сосьедад» (3:2).

    «Реал»

    Мадридский клуб в 35 матчах набрал 80 очков. В турнирной таблице он лидирует с отрывом в 1 балл от «Барсы», которая провела на игру больше.

    В последнем поединке перед вынужденной паузой «Реал» уступил «Бетису» (0:2), однако с момента рестарта чемпионата «бланкос» идут без потерь.

  • Титул показался на горизонте. «Реал» одержал важную победу над «Алавесом»
  • Одним из героев встречи стал Карим Бензема, записавший на свой счет гол и результативную передачу
  • 11/07/2020

    • В двух играх на стадионе «Альфредо ди Стефано» коллектив Зинедина Зидана победил «Эйбар» (3:1) и «Валенсию» (3:0), после чего в гостях был обыгран «Реал Сосьедад» (2:0).

    Затем «королевский клуб» оказался сильнее «Мальорки» (2:0), «Эспаньола» (1:0), «Хетафе» (1:0), «Атлетика» (1:0) и «Алавеса» (2:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Гранады» в 36-м туре Примеры букмекеры дают коэффициент 7.60, на ничью — 4.40, а на победу «Реала» — 1.48.

    500ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 10 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    В своем очередном финале мадридцам нужно брать 3 очка, поскольку впереди их ждет еще одна непростая игра, однако и «Гранада» сейчас выглядит неплохо и попытается огорчить коллектив Зизу.

    Наши прогноз и ставка — голы в обоих таймах с коэффициентом 1.68. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    3.90
  • Прогноз на матч Вильярреал — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Алавес — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гранада — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.77
  • Экспресс дня 13 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Аталанта — Брешиа
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Челси» рискует выпасть из топ-4
  • «Челси» не выиграет АПЛ с такой обороной
    • Вчера в 03:36     Златан Ибрагимович и Даниэле Ругани
  • Впечатляющий камбек. Четыре гола «Юве» не пропускал с 2017 года
    • 18:47 08/07/2020     Лионель Месси и Артуро Видаль
  • Месси установил очередной рекорд. Но борьба за титул практически проиграна
    • Вчера в 11:56
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Гранада» — «Реал». Прогноз (к. 1.68) и ставки на голы в матче чемпионата Испании по футболу 13 июля 2020 года. Прогноз на «Гранада» — «Реал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры