«Барселона» — «Эспаньол». Прогноз (к. 1.77), ставка и онлайн матча Ла Лиги 8 июля 2020 года

В 35 туре чемпионата Испании «Барселона» будет принимать «Эспаньол». Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» 8 июля. Начало встречи — в 23:30 мск. Прогноз на «Барселона» — «Эспаньол».

«Барселона»

После 34 туров Примеры каталонская команда занимает второе место с 73 очками. От «Реала» она пока отстает на 4 пункта.

В стартовых двух встречах после возобновления сезона «Барселона» сыграла уверенно. В двух матчах после рестарта она разгромила «Мальорку» (4:0) и победила «Леганес» (2:0).

Первая потеря очков случилась в поединке с «Севильей» (0:0), однако в следующей встрече подопечные Кике Сетьена одолели «Атлетик» (1:0).

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В двух других играх «Барселона» снова не побеждала. В 32-м и 33-м турах сине-гранатовые разошлись миром с «Сельтой» (2:2) и «Атлетико» (2:2). В последнем матче каталонцы разбили «Вильярреал» (4:1).

«Эспаньол»

Еще один представитель Каталонии сейчас имеет на своем счету 24 очка. Команда безнадежно идет последней и очень близка к вылету.

В первой игре после возобновления чемпионата «Эспаньол» был неплох. В 28-м туре «попугаи» одолели «Алавес» (2:0).

В следующей встрече бело-синие заработали 1 балл в матче с «Хетафе» (0:0), а вот в других пяти поединках они лишь уступали соперникам. После поражений от «Леванте» (1:3) «Бетиса» (0:1) исполняющим обязанности главного тренера стал Франсиско Руфете.

В первом поединке под крылом Руфо «Эспаньол» проиграл «Реалу» (0:1), а позже каталонский клуб влетел «Реалу Сосьедад» (1:2) и «Леганесу» (0:1).

Прогноз и ставка

На победу «Барселоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.15, на ничью — 8.30, а на победу «Эспаньола» — 21.0.

Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Барселоны» больше 2.5 с коэффициентом 1.77.

Онлайн

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