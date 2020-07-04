«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч АПЛ 4 июля 2020 года

В 33 туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Борнмут». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 4 июля. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут».

«Манчестер Юнайтед»

В 32 матчах АПЛ футбольный клуб из Манчестера сумел заработать 52 балла. Сейчас он замыкает топ-5 сильнейших в АПЛ, а от зоны ЛЧ команду отделяют 2 очка.

Перед приостановкой сезона в Англии коллектив Уле Гуннара Сульшера всухую обыграл «Манчестер Сити» (2:0), а позже в Лиге Европы «Юнайтед» раскатал ЛАСК на выезде (5:0).

Рестарт сезона «дьяволы» начали с потери очков в непростой дуэли с «Тоттенхэмом» (1:1), после чего «манкунианцы» с крупным счетом победили «Шеффилд Юнайтед» (3:0).

Все прогнозы на АПЛ

В четвертьфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» одержал верх над «Норвичем» в дополнительное время (2:1), а в недавнем поединке в АПЛ Бруну Фернандеш и компания легко справились с «Брайтоном» (3:0).

«Борнмут»

В оставшихся турах команде из одноименного города предстоит сразиться за спасительное 17 место, от которой ее отделяет 1 балл. Сейчас же этот клуб идет 19 с 27 очками на счету.

Последняя победа «Борнмута» в чемпионате Англии была зафиксирована еще 1 февраля. В тот день подопечные Эдди Хау обыграли дома «Астон Виллу» (2:1).

В следующих семи встречах «вишни» заработали всего 1 очко. Перед паузой горе-команда уступила «Шеффилду Юнайтед» (1:2) и «Бернли» (0:3). Затем была ничья с «Челси» (2:2) и поражение от «Ливерпуля» (1:2).

После возобновления сезона ситуация не улучшилась. В трех матчах АПЛ «Борнмут» оказался слабее «Кристал Пэлас» (0:2), «Вулверхэмптона» (0:1) и «Ньюкасла» (1:4).

Прогноз и ставка

Победа «МЮ» в этой встрече оценивается букмекерами коэффициентом 1.17, на ничью они дают коэффициент 8.20, а на победу «Борнмута» — 19.0.

Сейчас команда Сульшера имеет огромную мотивацию и матч с одним из аутсайдеров АПЛ — хорошая возможность для получения трех баллов. Но в четырех играх «МЮ» после рестарта не было забито больше трех голов.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3.5 с коэффициентом 1.63. 0