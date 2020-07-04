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    «КИ Клаксвик» не заметит сопротивление «ТБ Тверойри»?

    «КИ Клаксвик» — «ТБ Тверойри». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 4 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «КИ Клаксвик» — «ТБ Тверойри»
    КИ — ТБ
    В субботу, 4 июля, в 11-м туре чемпионата Фарерских островов по футболу «КИ Клаксвик» на своем стадионе «Инжектор Арена» примет «ТБ Тверойри». Игра начнется в 19:30 по мск. Прогноз на «КИ Клаксвик» — «ТБ Тверойри».

    «КИ Клаксвик»

    «КИ Клаксвик» с 23 набранными пунктами расположился на третьем месте в турнирной таблице, уступая всего два балла первой позиции.

    За всю турнирную дистанцию действующий чемпион терял очки только в трех играх из 10, раз проиграв (еще на старте первенства) и дважды сыграв вничью.

    Последние два поединка чемпионата «сине-белые» выиграли, переиграв в родных стенах последнюю «Скалу» со счетом 3:0, а также на выезде середняка «Викингур» (2:1) в минувшем туре.

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    • На «Инжектор Арене» в текущем первенстве КИ выиграл три игры при одной ничьей и одном поражении, разница мячей — 11:4.

    «ТБ Тверойри»

    После десяти сыгранных туров фарерского первенства «ТБ Тверойри» находится на восьмом месте в турнирной таблице, имея на своем счету шесть баллов, опережая зону вылета на два очка.

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    «Черно-белые» в минувшем туре минимально уступили на выезде «ИФ Фуглафьердуру» (0:1), т.с. прервав 3-матчевую беспроигрышную серию, где было две ничьи и одна виктория.

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    Одолеть удалось в гостях «Скалу» со счетом 2:0, мировые результаты были добыты в родных стенах с ИФ (0:0) и «АБ Аргиром» (1:1).

    ТБ на выезде в текущем первенстве раз победил, раз сыграл вничью и трижды проиграл, разница мячей составляет — 3:6.

    В первом круге КИ в гостях одолел ТБ — 2:1, в минувшем туре чемпион дважды победил (7:0 и 3:0) при одном поражении (0:1).

    Прогноз и ставка

    Не должно быть в родных стенах у претендента на золотые медали проблем с командой, ведущей борьбу за выживание. Наш прогноз и ставка: П1 с форой (-2). 0

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    «КИ Клаксвик» — «ТБ Тверойри». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 4 июля 2020 года. Прогноз на «КИ Клаксвик» — «ТБ Тверойри». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
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